Gloria lleva el sabor de los Andes a Nueva York

En una acción que une identidad, innovación y orgullo nacional, Gloria se hizo presente en Times Square, Nueva York, para presentar su nueva línea con cereales andinos. En pleno corazón de una de las ciudades más influyentes del mundo, diversas personas tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar el sabor único de la unión de la tradicional Leche Gloria con la quinua, kiwicha y cañihua, tres superalimentos originarios de nuestro país.

Impulso internacional con Marca Perú

La iniciativa, realizada en colaboración con Marca Perú, buscó poner en vitrina internacional el valor de los granos ancestrales del país, que hoy forman parte de la nueva propuesta de Gloria en la categoría de leches. Esta presencia en el extranjero no solo posiciona a la marca como embajadora de la calidad peruana, sino también busca fortalecer el orgullo nacional al mostrar cómo nuestros alimentos emblemáticos son celebrados fuera de nuestras fronteras.

"Queríamos que el mundo conozca lo que el Perú tiene para ofrecer: alimentos con historia ancestral y con una identidad poderosa. Al llevar estos productos hasta Nueva York, buscamos reafirmar el orgullo que todos los peruanos sentimos por lo nuestro. Nuestro objetivo es crear productos que conecten con la identidad del Perú y con las nuevas necesidades de las familias", señaló Daniella Rentería, Gerente de Marketing de Gloria.

Disponibles en todo el Perú

Ambas presentaciones, Leche Gloria con Quinua y Leche Gloria con Quinua, Kiwicha y Cañihua, ya están disponibles en supermercados, bodegas y mercados a nivel nacional. A través de esta iniciativa, Gloria reafirma su compromiso de seguir promoviendo el bienestar de las familias peruanas y de poner el alto el valor y sabor de nuestras raíces.