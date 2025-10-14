Alcaldes proponen sancionar a empresas de telefonía por venta indiscriminada de chips: "Se venden como caramelos"

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 14 de octubre, diversos alcaldes de Lima Metropolitana asistieron a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República, José Jerí, y tomar acciones contra la inseguridad que azota la capital.

Proponen sancionar a empresas de telefonía por venta de chips

Durante este encuentro, el burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se refirió a las empresas de telefonía en el Perú que en los últimos meses han puesto a la venta chips sin ningún tipo de restricción. De acuerdo a su parecer, estas compañías merecer ser sancionadas ya que esta práctica ayuda directamente a que los extorsionadores puedan amenazar a sus víctimas a través de varios números.

"No se está sancionando a ninguna empresa por la venta de chips. Se venden como caramelos. Se debería sancionar a las empresas. Usted va a San Juan de Lurigancho y se compra 50 chips como caramelos", indicó frente al resto de autoridades municipales.

En otro momento de su participación, el alcalde aseguró que el dictamen de deshacinamiento aprobado en los últimos meses debería dejarse de lado ya que ha permitido que un importante grupo de delincuentes que buscaban atentar contra su integridad sean liberados.

"El decreto de deshacinamiento de penales debería eliminarse. En SJL hemos capturado a quien me hacía reglaje, fue al PJ y lo han liberado por ese decreto. Mis funcionarios y quien le habla ahora debemos cuidarnos de eso", añadió.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En reunión con el presidente de la República, José Jerí, los alcaldes de Lima Metropolitana propusieron diversas medidas para combatir la criminalidad. Entre ellas prohibir el traslado de dos personas en una moto y el retorno del servicio militar... pic.twitter.com/zGydE6uW9Y — Exitosa Noticias (@exitosape) October 14, 2025

Advierte a los delincuentes en los penales

Durante este encuentro con las diversas autoridades locales, el jefe de Estado, José Jerí también tomó la palabra para enviar una contundente advertencia a los criminales que se encuentran recluidos en los diversos penales.

De acuerdo a sus impresiones, muchos actos delictivos se cometen desde estos lugares por lo que pidió que estos delincuentes dejen de cometer fechorías porque de no ser así promete hacer un cambio radical.

"La inseguridad ha tomado nuestras calles, pero en gran medida se debe a la articulación de quienes están recluidos en penales. Entonces, a ellos me dirijo: si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales. Entonces, pórtense bien, porque si no vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Es una advertencia", indicó.

