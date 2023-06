Corredores complementarios: "No sé cuál será el plan B de la ATU pero ya no tenemos más dinero para subsidiar el sistema"

En entrevista a Exitosa, el representante de los Corredores Complementarios, Gerardo Hermoza, dijo desconocer el plan B de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) si se concreta el anuncio de que dicho sistema dejaría de operar a fines de junio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el vocero mencionó que las concesionarias no tienen más dinero para seguir solventando el sistema, por lo que exigen la remuneración correspondiente.

"No se cual será el plan b de la ATU, pero nosotros ya no tenemos más dinero para seguir subsidiando el sistema", declaró a nuestro medio.

En esa línea, Hermoza puntualizó que no están exigiendo que les paguen de forma inmediata, sino que se comprometan con su causa, mediante una adenda firmada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Nosotros no estamos pidiendo que se nos pague mañana, nosotros estamos pidiendo que haya la intención de firmar una adenda que se comprometa a eso. Sabemos que la adenda puede demorar más tiempo, pero sí el MEF no se pronuncia, que es el organismo que decide sí esto va o no va, no tenemos opciones", añadió en su intervención.