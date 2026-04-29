Corte de AGUA en Lima el 30 de abril: Estos distritos se verán afectados el jueves, según Sedapal

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal comunica nuevo corte de agua programado para el 30 de abril. Descubre la lista de los distritos de Lima que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio este jueves.

Corte de agua en Lima: ¿Por qué será la suspensión?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal indicó que la suspensión del servicio de agua potable se deberá a trabajos de mantenimiento que se ejecutarán en diversos puntos de la capital. ¿Con qué objetivo? Pues bien, la empresa estatal precisó que las acciones como limpieza de reservorios y empalmes de red será para seguir mejorando su infraestructura.

Asimismo, también sostuvo que en caso busquen mayor información sobre algún cambio en el cronograma pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.

Ante ello, la institución recomendó a los vecinos de las zonas que se verán afectadas en Lima Metropolitana, tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de restricción.

Distritos sin agua el 29 de abril: Zonas afectadas

A continuación la lista de zonas y distritos que se verán afectados con la suspensión del servicio de agua potable el 30 de abril. Así como los horarios en que se ejecutará el corte, que también puedes verificar en el siguiente LINK de Sedapal.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Grupo Mirador, Grupo Los Pinos, Grupo Los Jazmines, Zona Paraíso del Valle, Grupo Las Flores, Grupo Valle Sagrado, Grupo Jardines.

hasta las 10:00 p.m. en Grupo Mirador, Grupo Los Pinos, Grupo Los Jazmines, Zona Paraíso del Valle, Grupo Las Flores, Grupo Valle Sagrado, Grupo Jardines. Desde las 12 m. hasta las 11:55 p.m. en Urb. Semi Rústica Canto Grande. Agrupación Arenal Alto, Cooperativa La Sagrada Familia, A.H. Arenal de Canto Grande, Juan Pablo II etapa 1, A.H. Daniel Alcides Carrión, A.H. Arenal Alto Canto Grande, A.H. Señor de los Milagros II, APV El Porvenir, APV Israel, A.H. Liberación, A.F. Perú Posible, A.F. Las Casuarinas de Jicamarca, A.F. Nuevo Mundo, A.H. Corazón de Jesús, Urb. Canto Rey.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Asociación Casa Huerta Villa Nazareth, Agrupación Familiar Primavera, A.H. Villa Nazareth, A.H. Proyecto Integral Las Lomas Cruz del Norte, A.H. Asociación Vivienda Autogestionario San Benito 8va etapa-sector 372.

En La Molina

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. El Sol de La Molina I, II, III y IV etapa, Urb. San Remo, Urb. Molina Real, Urb. Las Laderas, Coop. Viv. Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa, Asoc. Piedra Viva, Urb. Sol de La Molina III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Asoc. Viv. Los Huertos (Pilones), Urb. La Riviera. Urb. El Descanso de La Molina.

Ante el anuncio del corte de agua el 30 de abril en Lima, Sedapal reveló que al menos tres distritos se verán afectados con la suspensión del servicio por hasta 13 horas. ¡Toma tus precauciones!