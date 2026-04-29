SIN LUZ en Lima y Callao el 30 de abril: Estos distritos serán afectados con el corte del servicio eléctrico

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en Lima y el Callao. Descubre qué distritos se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico programado para el jueves 30 de abril, según Pluz Energía Perú.

Corte de luz el 30 de abril: ¿Por qué será la suspensión?

De acuerdo al último comunicado de la empresa eléctrica, el corte de luz este jueves se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo en el suministro para seguir optimizando el servicio y evitar averías futuras en la red.

Pluz Energía pidió la comprensión a los usuarios por la restricción temporal del servicio eléctrico que se desarrollará en diversos distritos de la capital junto a sus respectivos sectores seleccionados. Se aconseja tomar precauciones durante el tiempo que dure la suspensión de la electricidad en sus hogares.

¿En qué distritos de Lima y Callao no habrá luz?

A través de su página oficial, Pluz Energía Perú dio a conocer las zonas y distritos que se verán afectados hasta por 10 horas en Lima y el Callao, así como el horario del corte de luz:

Sin luz en el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Jr. Ayacucho cdra. 12, Jr. Miroquesada cdra. 13, Av. República de Panamá cdras. 1, 2, Av. Saenz Peña cdras. 9, 10, 11, Jr. Montezuma cdra. 11, Av. La Paz cdras. 1, 2, 3, Jr. Lazareto cdras. 11, 12, calle César Vallejo cdra. 1, calle Manuel Raygada cdras. 11, 12, calle Nueva cdra. 1, calle Tacna cdra. 1.

En San Martín de Porres

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en SMP: Urb. Los Girasoles de Naranjal Mzs. A, B, C, D, Urb. La Pradera de Naranjal Mzs. A, B, C, D, Pro. Viv. Los Portales de Chavín III Etp. Mzs. A, B, C, D, E, F, Urb. Las Magnolias II Etp. Mzs. A, B, C, D, E.

En Independencia

Desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 en P.J. El Ermitaño Mzs. A1, C1, D1, E1, F1, U1, Av. 16 de Marzo cdras. 1, 2, Av. Los Ficus cdras. 1, 2, Jr. Los Cipreses cdra. 1, Jr. Las Violetas cdra. 1, Jr. Los Cedros cdra. 1, Jr. Los Damascos cdra. 1, Jr. Los Nardos cdra. 1, calle Las Casuarinas cdra. 1.

Zonas afectadas en Independencia / Comas.

En Comas

Desde las 9:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en Túpac Amaru cdra. 1 La Merced.

En San Miguel

Desde las 10:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. en Av. Los Patriotas cdra. 4.

En Santa Rosa de Quives / Canta

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. de Pob. Huarabi Bajo Mz. M, C.P. Cerro Blanco Mzs. B, Unid. Catastral, carretera a Canta km 46.5, A.H. Buenos Aires de Leticia (parte baja).

Sin servicio eléctrico en San Juan de Lurigancho

Interrupción del servicio en SJL.

¡Así que a sacar las velas! Pluz Energía Perú reveló que al menos siete distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz este jueves 30 de abril. ¡Toma tus precauciones!