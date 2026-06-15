Edson Dávila debuta como conductor de TV y defiende su trayectoria: "No le he quitado nada a nadie"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Como parte de una nueva etapa en su carrera televisiva, Edson Dávila, más conocido como "Giselo", debutó como conductor de su propio programa en el horario estelar de los sábados. El también presentador de espectáculos asumió este importante reto profesional con entusiasmo y gratitud, marcando un nuevo capítulo en una trayectoria que ha construido durante años dentro de la televisión peruana.

Sin embargo, su llegada a este espacio no estuvo exenta de comentarios y cuestionamientos. En los últimos días surgieron diversas opiniones en redes sociales y programas de entretenimiento sobre su incorporación a la pantalla chica en un horario considerado estratégico. Frente a ello, Dávila decidió pronunciarse públicamente para aclarar su posición y responder a las especulaciones que rodeaban este nuevo proyecto.

'Giselo' defiende su puesto en la TV

Durante una reciente entrevista televisiva, el conductor explicó que la oportunidad llegó de manera inesperada y que la recibió como un reconocimiento a su trabajo. Asimismo, remarcó que no considera haber desplazado a ninguna otra figura del medio para asumir este desafío. Por el contrario, sostuvo que su crecimiento profesional es resultado de las oportunidades que ha sabido aprovechar a lo largo de su carrera.

"Simplemente es una oportunidad. O sea, si me regalan una casa, no voy a devolverla, yo construyo más arriba", indicó.

Además, enfatizó que su presencia en este horario no debe interpretarse como una competencia directa con otros programas o conductores. Según explicó, la televisión atraviesa constantes cambios y los espacios suelen renovarse con el paso del tiempo. En ese sentido, defendió su derecho a continuar avanzando profesionalmente sin que ello implique afectar el trabajo de terceros.

"Ojo, es un programa que me llegó sorpresivamente. Considero que no le he quitado nada a nadie porque a veces también dicen 'le quitaste el horario tal'... es un horario que hace muchos años han pasado cosas", agregó.

Edson tuvo como primer invitado a 'Cuto' Guadalupe y también lo acompañaron Melissa Paredes y 'Choca' Mandros, quienes anteriormente ya han trabajado en América TV y le desearon lo mejor en esta nueva etapa laboral.

De esta manera, Edson Dávila buscó cerrar la polémica y concentrarse en el desarrollo de su nueva propuesta televisiva, que se estrenó el pasado 13 de junio. Con una trayectoria que comenzó como colaborador y figura recurrente en programas de entretenimiento, ahora enfrenta el reto más importante de su carrera, liderar un espacio propio y consolidarse como conductor principal en la televisión nacional.