Sedapal anuncia corte de AGUA el jueves, 22 de enero: Lista de distritos que se verán afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene cortes del recurso hídrico programados en algunos distritos de Lima Metropolitana este jueves, 22 de enero. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento de agua ante el anuncio de que habrá interrupciones del servicio de forma temporal este jueves por trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y otras acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas.

La empresa reportó que, en caso de que el servicio de agua potable no regrese a los hogares en el horario establecido, los usuarios no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

Interrupción del servicio en Lurigancho

Horario de corte: Desde las 8:00 am. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 am. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra tapa, Av. D, Av. A, Calles 14, 19, 25, 30 y 31. Urb. Huachipa Norte. Cuadrante: Urb. San Antonio de Carapongo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX etapa.

Limpieza de reservorio. Sector 137.

Sin agua en Magdalena

Áreas afectadas: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague. Cuadrante: Jr. Puente y Cortez, Av. Brasil, Jr. Francisco Gonzáles, Jr. San Martín.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 47.

Corte programado en Jesús María

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Cercado Urb. Fundo Oyague, Urb. Santa Beatriz. Cuadrante: Av. Salaverry, Av. República de Chile, Av. 28 de Julio, Av. Arequipa, Jr. Pablo Bermúdez, Av. Saavedra.

Empalme de tubería. Sector 25.

Sedapal también reportó que el corte temporal en este distrito será por cambio de válvula y trabajos de mantenimiento en las redes.

En La Victoria

Áreas afectadas: A.H. Industrial Bahía, Urb. La Pólvota, Urb. Santa Catalina, Urb. Túpac Amaru. Cuadrante: Av. Aviación, Av. Canadá, Av. Nicolás Arriola.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Trabajos de empalme.

Trabajos de empalme. Sector 17.

Sin servicio en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Prop. Los Jardines , II etapa, Asoc. Prop. Los Pinos de Carabayllo, Asoc. Prop. Resid. San Roque, Asoc. Prop. Sta. Rosa del Norte, Asoc. Prop. Urb. El Boulevard, Asoc. Prop. Villa Mercedes, Asoc. Prop. Villa Santa Rosita, Asoc. Prop. Virgen de la Asunción. Asoc. Prop. Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. El Roble de Caudivilla, Asoc. Las Flores de Carabayllo, Asoc. Viv. Las Mercedes, Asoc. Viv. Los Portales de Carabayllo, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga Domínguez, Asoc. Viv. Vista Alegre, Asoc. Viv. Resid. El Oasis Dorado. APV Los Sauces de Carabayllo, Asoc. Compradores Promotores de Viv. Los Claveles de Carabayllo, Asoc. Prop. Urb. Santa Rosa de Carabayllo Parcela 129, Asoc. Viv. El Bosque, Asoc. Prop. El Edén, Asoc. Prop. Las Casuarinas de Carabayllo II etapa.

Limpieza de reservorio. Sector 356.

Así que no olvides juntar agua desde ya ante el anuncio de Sedapal de que realizará cortes del servicio en al menos cinco distritos de Lima el jueves 22 de enero.