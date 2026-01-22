¿En cuánto cotiza el DÓLAR HOY en Perú? Este es el tipo de cambio del jueves, 22 de enero

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es la cotización del dólar en la jornada de este jueves, 22 de enero. ¿Subió o bajó? Saber el comportamiento de esta divisa te permitirá tomar mejores decisiones para cuidar tus finanzas y evitar pérdidas.

Precio del dólar hoy en Perú

El valor del dólar en Perú es una variable económica importante. Pues bien, como se sabe, existen grupos de personas que reciben remesas o trabajan para el exterior, por lo cual necesitan saber el tipo de cambio de esta moneda para convertir su dinero de forma conveniente. Además, estar informado sobre cuál es el comportamiento actual de la divisa ayuda a tomar mejores decisiones financieras.

Asimismo, la importancia de saber cuáles son las fluctuaciones del dólar en el mercado cambiario peruano recae en que el tipo de cambio influye en inversiones como acciones, fondos, bienes raíces y comercio internacional.

Una entidad del Estado que te permite mantenerte informado y conocer el precio de la divisa de forma diaria en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la compra y venta.

JUEVES, 22 DE ENERO
Cotización del DÓLAR HOY en Perú:
COMPRA VENTA
S/ 3.353 S/ 3.359

Según los valores reflejados en el portal oficial de la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se revela una leve variación en comparación con los dos últimos días que te mostramos a continuación para prever posibles movimientos futuros y tomar medidas para proteger las finanzas personales o empresariales:

Martes 20 de enero: Compra a S/3.353 - Venta a S/3.366.

Miércoles 21 de enero: La compra era de S/3.353 - Venta a S/3.363.

Recuerda que el precio de esta moneda estadounidense puede variar por distintos factores, entre ellos: la intervención del Banco Central de Reserva del perú (BCRP), la inestabilidad o cambios de gobierno, decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. o el precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Tipo de cambio dólar paralelo

En el Perú, el dólar paralelo puede variar según la oferta y demanda en ciertos lugares o situaciones de cambio informal. Conocer su valor actual también es esencial, ya que este 'dólar de la calle' te permite identificar si es el mejor momento de realizar una operación o transacción.

En ese marco, te revelamos cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo (casas de cambio), según el portal de cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.365. - Con ello se revela que bajó el precio del dólar paralelo, en comparación con ayer, donde la compra era de S/ 3.350 y la venta de S/ 3.365.

Así cerró el dólar ayer, 21 de enero

Finalmente, para entender mejor las tendencias del mercado y evaluar si la divisa se está fortaleciendo o debilitando, es ideal conocer en cuánto cerró el dólar el día de ayer.

El BRCP sostiene que el dólar cerró el miércoles 21 de enero en S/3,3570 (con una apertura de 3,3560), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3554, con un máximo de 3,3570 y un mínimo de 3,3530.

En conclusión, estar informado sobre el precio del dólar y cotización del tipo de cambio este jueves 22 de enero te permite elegir el mejor momento para comprar, vender, ahorrar o endeudarte, y evitar pérdidas innecesarias.