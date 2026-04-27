Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este lunes 27 de abril?

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio oficial del dólar en Perú ha entrado en una fase de consolidación, logrando finalmente estabilizarse tras un vertiginoso crecimiento durante la semana pasada en donde alcanzó su valor máximo en lo que va del mes.

Si deseas mantenerte informado sobre los cambios de la moneda estadounidense en el panorama nacional, en esta nota te contamos su cotización para esta jornada del lunes 27 de abril, tanto en el mercado interbancario como en el paralelo.

Dólar hoy: ¿A cuánto cotiza este lunes 27 de abril?

El casi oficial enfrentamiento entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en una segunda vuelta presidencial plantea un panorama de extremos opuestos que parece haber encontrado un punto de equilibrio temporal en las expectativas de los inversores.

A este escenario de polarización nacional, se le suma la persistente tensión en el plano internacional, donde el bloqueo del estrecho de Hormuz continúa alterando las rutas de suministro global y manteniendo los precios de la energía en niveles elevados. Sin embargo, este escenario también parece haber encontrado un techo de incertidumbre para los inversores.

En este escenario, el dólar registró al cierre de ayer una cotización de S/3.467 para la compra y S/3.478 para la venta, según los registros actualizados de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).

En comparación con la jornada anterior, se confirma que el billete no ha registrado variaciones respecto a los valores reportados, cuando la compra cerró en S/3.467 y la venta en S/3.478. Esta estabilidad en el tipo de cambio por tercer día consecutivo indica una disminución momentánea de la volatilidad de la divisa norteamericana.

Tipo de cambio oficial del dólar en Perú este lunes 27 de abril. Foto: captura de pantalla

¿A cuánto está hoy el dólar paralelo en Perú?

Además de SUNAT, el precio del dólar en Perú en el mercado interbancario se puede consultar a través de otros plataformas oficiales como el Sistema de Banco y Seguros (SBS) y Bloomberg en Línea, donde puedes conocer su cotización en tiempo real.

Mientras tanto, en el mercado paralelo (informal) se puede conocer su precio a través de las casas de cambio. Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, el precio de compra y venta del dólar paralelo para esta fecha es:

Mercado paralelo: compra S/3.450 - venta: S/3.490

En conclusión, se puede apreciar que el precio del dólar registra finalmente una tendencia a la estabilidad a pesar de las presiones inciertas del contexto nacional e internacional.