Corte de AGUA el 29 y 30 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian nuevo corte de agua el 29 y 30 de marzo. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que ejecutará una nueva jornada de restricción temporal del suministro en diferentes distritos de Lima Metropolitana. Conoce qué zonas se verán afectadas y toma medidas preventivas.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

La empresa estatal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, anunció que la suspensión temporal del servicio de agua potable se ejecutará de manera escalonada y se prolongará por varias horas en diversos sectores de la capital, por lo cual, exhorta a los usuarios tomar medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios desde ya.

Asimismo, Sedapal reportó que el corte del suministro se deberá por trabajos de mantenimiento y otras acciones que les permita seguir brindando un servicio de calidad y mejorar la red de distribución.

Distritos sin agua el 29 de marzo

Para anticiparte a este corte de agua, Sedapal reveló la lista de los distritos que se verán afectados el domingo 29 de marzo para evitar sorpresas. Cualquier cambio en el horario, se informará a través de sus plataformas oficiales.

En Lurigancho

Áreas afectadas: A.H. Unión Perú, A.H. Las Torres de Huachipa, Asoc. de Vivienda Los Geranios.

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Sector 129 desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Av. Perú, A.H. Unión Perú, A.H. Las Torres de Huachipa.

desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Av. Perú, A.H. Unión Perú, A.H. Las Torres de Huachipa. En sector 136 desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa. Cuadrante: A.H. Lucho Bueno - E. Carapongo, APV. Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec.

desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 3ra etapa. Cuadrante: A.H. Lucho Bueno - E. Carapongo, APV. Cruz de Mayo de Carapongo, Asoc. Unión Juventud Pachacútec. Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en C.P. Virgen del Carmen, Agrup. Laderas del Inti, Asoc. Casa Huera El Inti, Asoc. Villa La Era, A.H. San Francisco de Ñaña, Urb. Alameda de Ñaña I, II, III y IV etapa, Asoc. El Monte de Ñaña, Asoc. Villa Migdal Shalom, Asoc. Villa Los Sauces.

Sin servicio en La Molina

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Rinconada Alta I y II etapa.

También se reportó que la suspensión del servicio se dará en Ate, en las zonas que se muestran en las imágenes:

Sin servicio de agua potable en Ate.

Zonas afectadas con el corte de agua el 30 de marzo

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en P.J. 15 de Enero, Las Rocas, A.H. Palao, Vista Alegre Ampliación.

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona J, UCV 152A-152B-153-153B.

En Lurigancho y San Martín de Porres

Ante el anuncio de que habrá corte de agua el 29 y 30 de marzo en distritos de Lima, Sedapal les recuerda tomar medidas preventivas y para mayor información, comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.