¡Prepárate! Anuncian corte de agua para este viernes, 12 de septiembre: Estos serían los distritos afectados

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los baldes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a través de su canal de difusión en WhatsApp que tiene cortes programados del servicio en algunos distritos de Lima, por lo cual, recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones del caso y no verse sorprendidos con la suspensión temporal. Descubre aquí cuáles son las zonas afectadas este viernes, 12 de septiembre.

¿En qué distritos habrá corte de agua?

De acuerdo con la empresa estatal, la medida de la interrupción del servicio de agua potable se debe a la ejecución de trabajos de mantenimiento en infraestructuras consideradas vitales para el abastecimiento, y la limpieza de reservorios, buscando mejorar la calidad del suministro y asegurar una distribución más eficiente a los hogares de la capital.

Ante esta situación, se aconseja a los vecinos de los distritos que se verán afectados por el corte, que puedan limitar el uso del agua, reservar este recurso en baldes o envases bien tapados y limitar su uso solo para lo indispensable.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 413.

Áreas afectadas: A.H. Prolongación El Rosal, Sector Vista Alegre - Huáscar, AF Mano de Dios III etapa. Cuadrante: A.H. Mano de Dios II etapa, Sector 12 de Diciembre, A.H. El Rosal Ampliac, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, AV Señor Mirador, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad Sector D.

Interrupción del servicio en La Molina

Áreas afectadas: Urb. Sol de La Molina I y II Etapa, Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III Etapa, Urb. El Mástil de La Laguna. Cuadrante: Av. Elías Aparicio, Av. El Lindero, Av. La Molina, Av. Laguna Grande.

Urb. Sol de La Molina I y II Etapa, Urb. Las Lagunas de La Molina I, II y III Etapa, Urb. El Mástil de La Laguna. Cuadrante: Av. Elías Aparicio, Av. El Lindero, Av. La Molina, Av. Laguna Grande. Horario de corte: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

1:00 p.m. a 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 196.

Corte de agua en Los Olivos

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 83.

Áreas afectadas: APV. América, APV. La Esperanza, APV. Los Olivos, APV. Residencial Los Olivos, APV. Suiza Peruana, Asociación de Vivienda Los Tulipanes, Asociación Los Parques de Villa Sol, Urb. Peregrinos del Señor, Urb. El Tumbo, Urb. Villa del Norte, Urb. Villa del Norte 2da, 3ra y 4ta Etapa, Urb. Villa Sol IV Etapa, Programa de Vivienda Los Olivos.

En Santa Anita

Áreas afectadas: Coop. Virgen de Las Nieves, A.A.H.H. Terrazas de Santa Anita, A.H. Los Eucaliptos, A.H. Las Malvinas, A.H. Vista Alegre, A.H. Cristo Rey, A.A.H.H. Terrazas de Perales, A.A.H.H. Los Hijos de Perales, Coop. Manuel Correa, Coop. Santa Rosa de Quives, Urb. La Achirana I Etapa, P.J.J. Los Perales.

Coop. Virgen de Las Nieves, A.A.H.H. Terrazas de Santa Anita, A.H. Los Eucaliptos, A.H. Las Malvinas, A.H. Vista Alegre, A.H. Cristo Rey, A.A.H.H. Terrazas de Perales, A.A.H.H. Los Hijos de Perales, Coop. Manuel Correa, Coop. Santa Rosa de Quives, Urb. La Achirana I Etapa, P.J.J. Los Perales. Horario de corte: Desde la 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Desde la 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector 77.

Motivo: Limpieza de reservorio.

En Lurín

Por último, Sedapal reveló que el 12 de septiembre cortará el agua en Lurín, precisamente en el sector 459 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en el P.J. Julio C. Tello.

De esta manera, la empresa estatal reveló que al menos cinco distritos de Lima se verían afectados por los cortes programados del servicio de agua potable este viernes, 12 de septiembre.