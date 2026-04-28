Corte de luz en Lima y Callao el 29 de abril: Distritos afectados y horarios de la suspensión del servicio

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao. Descubre la lista de las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado para el miércoles 29 de abril, según Pluz Energía Perú.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao el 29 de abril

De acuerdo al comunicado revelado en la página oficial de Pluz Energía Perú se ejecutará el corte de luz este miércoles debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica para seguir optimizando el servicio y evitar averías futuras en el suministro.

Ante este escenario, Pluz Energía Perú pidió comprensión a los usuarios y aconsejó tomar medidas preventivas como la desconexión de equipos eléctricos y la planificación del consumo energético.

Distritos afectados con el corte de luz: Zonas y horarios

Así que en caso estuvieras pensando en hacer uso de algún electrodoméstico o tu laptop para hacer trabajo remoto, verifica primero si tu zona se verá afectada. La empresa dio a conocer la lista de los distritos que se quedarán sin electricidad por determinadas horas.

En Canta / Huamantanga / San Buenaventura

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Comunidad Huamantanga Mzs. S/N, A2, B, C1, D, F, G, H, K, LL, M, O, P, Q, S, U, V, W, X, Z, calle Teodoro Casana cdra. S/N, C.P. San Buenaventura Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, N, O, P, Com. Campesina San José de Canta Mz. S/N, Jr. Canta cdras. 3, 4, calle Darío Zavala Guadalupe Mzs. H, J, Av. Mcal. Benavides cdra. S/N.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en Asoc. Complejo Pecuario Industrial El Valle anexo 22 Mz. PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Asoc. de Pobladores El Cercado anexo 22 Jicamarca Mz. AE, AF, E1, K4, X, X1, X2, X3, X4, X5, Y, Y1.

Sin luz en Breña

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Av. Tingo María cdra. 10, Av. Venezuela cdra. 17, calle Cautivas cdras. 2, 3, 4, calle Restauración cdras. 13, 14, calle Tarapoto cdras. 10, 11, Jr. Chamaya cdra. 10, pasaje Saenz Peña cdra. 1.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Jr. Arica cdras. 5, 6, Av. Santa Rosa cdras. 4, 5, Jr. Cahuide cdras. 11, 12, Jr. Túpac Amaru cdra. 13.

En Chancay

Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. en AA.HH. San Martín II etapa.

Sin servicio en Puente Piedra

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Asoc. Prop. El Dorado Mz. E1, E2, F1, F3, F4, G, Av. Alfonso Alva Díaz cdras. 3, 4, 8.

Corte de luz en Carabayllo

Finalmente, la empresa precisó que se supenderá la electricidad en las siguientes zonas del distrito de Carabayllo el 29 de abril:

Diversos distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz el 29 de abril, por lo cual, Pluz Energía Perú exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con el servicio de forma temporal.