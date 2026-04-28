Corte de AGUA en Lima el 29 de abril: Sedapal revela lista de distritos afectados y horario de suspensión

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en distritos de Lima programado para el miércoles 29 de abril. Descubre qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio, de acuerdo al último reporte de Sedapal.

¿Por qué será el corte de agua el miércoles 29 de abril?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal reportó que la suspensión del recurso hídrico se ejecutará el miércoles debido a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de red y demás acciones para seguir brindando un servicio de calidad a sus usuarios y mejorar su infraestructura.

Se recomienda almacenar agua desde ya para aminorar el impacto de no contar con el suministro por más de 10 horas, así como mantener las llaves cerradas para evitar fugas al regreso del servicio.

Sedapal brinda el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información sobre la restricción del servicio y posible cambios en la programación del corte de agua en algunos sectores de la capital.

Distritos de Lima afectados con el corte, según Sedapal

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, que puedes revisar en el siguiente ENLACE, estos serían los distritos que se quedarían sin agua de forma temporal el miércoles 29 de abril, en Lima. Toma nota:

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Grupo El Trébol, Zona Volcán, Zona Búnker, Grupo El Tunal, Grupo Los Industriales, Grupo Los Jazmines, Grupo Los Encantos, Zona Floresta.

hasta las 10:00 p.m. en Grupo El Trébol, Zona Volcán, Zona Búnker, Grupo El Tunal, Grupo Los Industriales, Grupo Los Jazmines, Grupo Los Encantos, Zona Floresta. Desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Agrup. Fam. Víctor Raúl Haya de la Torre, A.H. Bayóvar Ampliación sector Santa Rosa, A.H. Niño Jesús, A.H. Nuevo Amanecer, Antenor Orrego Ampliación, A.F. Las Mercedes, A.F. Las Palmeras, A.F. Torres Cruz Blanca, A.H. Señor de los Milagros Ampliación, A.F. Nueva Primavera, A.F. Valle Sagrado, A.F. La Fortaleza, A.F. Las Lomas de Bayóvar, Bayóvar Ampliación Ramiro Prialé, Bayóvar Ampliación 3ra zona sector Santa Rosa, A.F. Las Lomas de Bayóvar.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Asoc. Viv. Autogestionario San Benito 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va etapa, A.H. Calizal de Carabayllo, A.H. Los Jardines del sector La Quebrada, A.H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II, A.H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II Ampliación, Agrup. Familiar Primavera.

Sin servicio en Chaclacayo

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asociación Los Cedros. Cuadrante: P.J. Virgen de Fátima, P.J. Miguel Grau, A.H. Nueva Alianza, Asociación Cultura y Progreso, Asociación Luis Felipe de las Casas.

En Santa Anita

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Santa Aurelia. Cuadrante: Coop. Santa Aurelia, Asoc. Resid. Santa Anita, Asoc. Sapotal I y II, Urb. Los Cedros, Asoc. Monterrey, Asoc. Los Jardines, Asoc. Sol de Santa Anita parcela II (ex fundo Vista Alegre), Tejidos San Jacinto.

No olvides almacenar agua durante la suspensión del servicio el miércoles 29 de abril. Sedapal dio a conocer la lista de los distritos que se verán afectados con el corte del suministro.