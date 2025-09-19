A cargo del MTC: Sistema Nacional de Conductores colapsa y frena emisión de 4 mil brevetes diarios

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones vuelve a estar en el centro de la polémica luego que el Sistema Nacional de Conductores, el cual se encuentra a su cargo, colapsara desde hace varios días ocasionando incomodidad en miles de usuarios.

Este sistema permite a los ciudadanos poder acceder a una licencia de conducir o los que ya cuentan con una poder renovar la misma siguiendo todos los trámites establecidos. Sin embargo, en las últimas semanas este hecho no ha podido darse debido a que la plataforma no está habilitada.

Incomodidad en conductores y millones de pérdidas

La Asociación de Centros Médicos para la Obtención de Brevetes protestó frente a las instalaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para exigir una prota respuesta por esta problemática. Exitosa conversó con le presidente de este colectivo para conocer más detalles del mismo.

Aquí, Edison Quiroga, indicó que la cartera de transportes debe actuar rápidamente para evitar más inconvenientes y dejar de percibir millones de soles a las arcas del Estado por esta situación.

"La problemática tiene dos meses de data y no hay solución inmediata. El Estado está dejando de percibir cerca de 5 millones de soles mensuales por tributos de brevetes y las empresas colapsadas al punto de tener pérdidas de 35 millones de soles mensuales por esta situación", indicó.

En esa misma línea, el dirigente dejó en claro que este problema también podría afectar a los conductores en un posible accidente ya que muchos de ellos siguen realizando sus actividades mientras aguardan por la renovación de sus licencias de conducir.

"Los choferes se demoran hasta 15 días en querer renovar su brevete porque no pueden culminar el primer paso que es la evaluación médica. A los choferes los afecta porque no los contratan si tienen licencias vencidas, se exponen a que de tener un accidente de tránsito las compañías de seguro no les den cobertura por no tener brevete actualizado", añadió.

La respuesta del MTC

La entidad liderada por César Sandoval respondió a estos cuestionamientos señalando que las complicaciones no vienen desde hace semanas, sino que el abandono es de mucho más atrás, específicamente 25 años.

Por ello, un representante del organismo aseguró que se viene trabajando para darle solución la cual llegará en las próximas horas y en algunos casos en los siguientes días.

"Este problema no viene de ahora sino desde hace más de 25 años y esta gestión está dándole una modernización para que tenga mayor agilidad todo este procedimiento. En el transcurso de este día a nivel de Lima se avanzará en un 90 % y a nivel nacional en el transcurso de los próximos días", precisó.

De esta manera, el Sistema Nacional de Conductores, a cargo del MTC, colapsó en los últimos días generando gran incomodidad en miles de usuarios.