Corte de LUZ el 22 de marzo: Horarios y distritos afectados con la suspensión del servicio eléctrico

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nueva jornada de corte de luz el 22 de marzo. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la suspensión del servicio eléctrico programado para este domingo, según el último reporte de Pluz Energía Perú.

¿Por qué será el corte de luz el 22 de marzo?

La empresa responsable de la distribución de energía eléctrica en el país, Pluz Energía Perú, lanzó un comunicado en su página web para informar a sus usuarios que ejecutará una nueva jornada de corte de luz en algunos distritos de Lima Metropolitana y el Callao este domingo 21 de marzo. ¿El motivo? Pues bien, según lo reportado, la interrupción del servicio se deberá por trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

La compañía detalló que la suspensión del suministro se desarrollarán en franjas horarias específicas y por sectores determinados, por lo que el corte no será generalizada en cada distrito. Pluz recomendó a los vecinos cuyas viviendas se verán afectadas por la interrupción del servicio a tomar precauciones para minimizar las molestias.

Pluz Energía: ¿Qué distritos se verán afectados?

De acuerdo al cronograma oficial revelado por Pluz Energía, la interrupción del servicio eléctrico se ejecutará el domingo 21 de marzo en el siguiente distrito. ¡Toma nota y evita sorpresas!

Sin luz en Supe

Horario del corte: Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m.

Zonas afectadas: Clientes 75141U (S: 3010661) y 75140U (S: 3010663); ubicados en el distrito de Supe Puerto.

Corte de luz por trabajos de mantenimiento en la red.

Recomendaciones por corte de luz en Lima y Callao

Antes del corte de luz: Preparación

Carga tus dispositivos : Asegúrate de tener al 100% tu batería del celular, tu laptop si necesitas hacer trabajo remoto.

: Asegúrate de tener al 100% tu batería del celular, tu laptop si necesitas hacer trabajo remoto. Iluminación segura: Ten en casa linternas con pilas cargadas o luces de emergencia. Se aconseja evitar el uso de velas para prevenir riesgos de incendio.

Durante el corte

Desconecta todo : Retira los enchufes de televisores, computadores, refrigeradora, entre otros artefactos para evitar que los picos de tensión al retorno de la energía dañen los circuitos internos.

: Retira los enchufes de televisores, computadores, refrigeradora, entre otros artefactos para evitar que los picos de tensión al retorno de la energía dañen los circuitos internos. Evita el uso de ascensores o puertas elevadizas eléctricas.

o puertas elevadizas eléctricas. No abras la refrigeradora para mantener los alimentos seguros.

Después de la suspensión

No conectes todo apenas vuelva la luz. Espera unos 5 a 10 minutos para que el flujo eléctrico se estabilice.

se estabilice. Conexión gradual de tus artefactos que necesitan luz.

El corte de luz programado para este domingo 22 de marzo en distritos de Lima y Callao responden a la necesidad de realizar mantenimientos preventivos que aseguren la estabilidad de la red. Es fundamental conocer a detalle el cronograma oficial de la suspensión ejecutado por Pluz Energía Perú.