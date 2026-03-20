Corte de luz el 21 de marzo: ¿Qué distritos de Lima y Callao se verán afectados el sábado?

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Anuncian un nuevo corte de luz en distritos de Lima y Callao programado para el sábado 21 de marzo. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico, según Pluz Energía Perú.

¿Por qué será el corte de luz el 21 de marzo?

A través de su página web, la empresa Pluz Energía dio a conocer el cronograma oficial de los cortes de luz programados para este sábado en distintos distritos de Lima y el Callao, con horarios escalonados que permitan a la ciudadanía poder tomar medidas previsionales.

De acuerdo a su más reciente reporte, la restricción temporal del servicio eléctrico se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de alta y baja tensión, así como a la renovación de equipos para evitar apagones imprevistos en el futuro.

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos de mantenimiento programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las fechas y horarios indicados (que pueden variar)", se lee en el aviso de Pluz Energía.

Distritos de Lima y el Callao sin luz

Así que si estabas pensando en hacer trabajo remoto o hacer uso de algún equipo que requiera energía eléctrica, lo ideal es conocer primero si tu zona está en la lista de las que se verán afectadas con la interrupción del servicio el 21 de marzo. ¡Toma nota y precauciones!

Sin servicio en Puente Piedra

Zonas afectadas: Asoc. Prop. El Dorado Mz. A1, Asoc. Sumac Pata Sct. Zapallal Mz. R2.

Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Corte de luz en Independencia

Áreas afectadas: A.H. Bellavista Mzs. A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, I1, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, A.H. Señor de los Milagros II Etp. Mzs. A, B, C, D, E, E1, F, F2, G, G1, H, H2, I, I1, I2, I3, J, J1, K, K1, L, L1.

A.H. Bellavista Mzs. A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, I1, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, A.H. Señor de los Milagros II Etp. Mzs. A, B, C, D, E, E1, F, F2, G, G1, H, H2, I, I1, I2, I3, J, J1, K, K1, L, L1. Horario de suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

En Huaral

Zonas afectadas: Cliente PM0312 (S: 1799694), ubicado en el distrito de Huaral.

Horario del corte de luz: Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

¿Qué hacer durante el corte de luz?

Desconecta sus artefactos: Esto evita que los "picos de tensión" al momento del retorno de la energía quemen los circuitos.

Esto evita que los "picos de tensión" al momento del retorno de la energía quemen los circuitos. No abras tu refrigeradora.

Prioriza el uso de linternas de mano o luces de emergencia. Evita las velas.

de mano o luces de emergencia. Evita las velas. Si vives en un edificio, evita el uso de puertas eléctricas o ascensores durante la suspensión del servicio.

o ascensores durante la suspensión del servicio. Carga tu celular a tiempo.

La mayoría de los cortes de luz programados para el sábado 21 de marzo por Pluz Energía se ejecutarán en Lima Norte. En ese marco, se recomienda tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con el servicio en esa fecha.