Corte de AGUA del 22 al 23 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Confirman nuevos cortes de agua potable el 22 y 23 de marzo en distritos de Lima. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del suministro, según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Motivo del corte de agua el 22 y 23 de marzo

¡A sacar los baldes! La empresa estatal anunció que el corte de agua se deberá por trabajos de mantenimiento y otras acciones que permitan seguir garantizando un servicio de calidad a los usuarios.

En ese marco, recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente el 22 y 23 de marzo.

¿En qué distritos será el corte de agua el 22 de marzo?

Sedapal confirmó que la interrupción del servicio de agua potable se ejecutará en los siguientes distritos de Lima Metropolitana este domingo 22 de marzo. ¡Toma nota!

En La Molina

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Áreas afectadas: Urb. Las Praderas de La Molina. Coop. Superintendencia de Banca y Seguros.

Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

También se detalló que el corte de agua será en el sector 199 desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas afectadas el 23 de marzo, según Sedapal

En San Juan de Lurigancho

Áreas afectadas: Urb. El Club Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riveras de Huachipa , Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, La Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa, Urb. Zárate I, Urb. Zárate II, Urb. Zárate (Industrial), Urb. Azcarrunz Bajo, Urb. Chacarilla de Otero, APV El Carmelo, Conj. Resid. Hacienda de Mangomarca, Los Regadores, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores Aptl. LTDA 32, Coop. Vipol, Urb. Mangomarca (COOP IPSS), Urb. Mangomarca (media), Urb. Mangomarca Baja, Coop. Tres Pirámides, Asoc. Nuevo Amanecer de Zárate, A.H. Alto Horizonte, AF Los Regadores, Jicamarca, Popular Los Jazmines, Asoc. Viv. Valle del Mantaro, A.H. Palomares Zona A, Urb. Maehara, Asoc. Resid. Mosha, A.H. San Miguel de Mangomarca, A.H. Los Jazmines de Mangomarca, Asoc. Villa Mangomarca, Agru. San Juan de Marcona, Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Urb. Cahuide, AF La Rinconada , A.H. San Pablo de Mangomarca.

, Asoc. Pro. Viv. Villa Santa Rosa de Huachipa, La Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa, Urb. Zárate I, Urb. Zárate II, Urb. Zárate (Industrial), Urb. Azcarrunz Bajo, Urb. de Otero, APV El Carmelo, Conj. Resid. Hacienda de Mangomarca, Los Regadores, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores Aptl. LTDA 32, Coop. Vipol, Urb. (COOP IPSS), Urb. Mangomarca (media), Urb. Mangomarca Baja, Coop. Tres Pirámides, Asoc. Nuevo Amanecer de A.H. Alto Horizonte, AF Los Regadores, Jicamarca, Popular Los Jazmines, Asoc. Viv. Valle del Mantaro, A.H. Palomares Zona A, Urb. Maehara, Asoc. Resid. Mosha, A.H. San Miguel de Mangomarca, A.H. Los Jazmines de Mangomarca, Asoc. Villa Mangomarca, Agru. San Juan de Marcona, Asoc. Viv. Virgen del Carmen, Urb. Cahuide, AF , A.H. San Pablo de Mangomarca. Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

del corte: Limpieza de reservorio. Horario de la suspensión: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

En Cieneguilla

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas sin agua: P.J. Tambo Viejo Zonas G y E. Sector 440.

En Lurigancho

Sin servicio desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en: Asoc. C.P. Las Colinas. Mz. E1-F1-G1, Mz. A-B1-C1-D1, Mz. X-Y-Z-S-T-U-W.

En Lima Cercado

Zonas afectadas: Urb. La Luz. Cuadrante: Av. Santa Gertrudis, calle Santa Teodosia, Av. Alejandro Bertello , calle Rodavero, Av. La Alborada, Av. Mariano Cornejo. Urb. Cipreses, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Santa Emma. Cuadrante: Av. Mariano Cornejo, Av. La Alborada, calle Rodavero, Av. Santa Domitila, calle Mercurio, Av. Santa Gertrudis.

afectadas: Urb. La Luz. Cuadrante: Av. Santa Gertrudis, calle Santa Teodosia, , calle Rodavero, Av. La Alborada, Av. Mariano Cornejo. Urb. Cipreses, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Santa Emma. Cuadrante: Av. Mariano Cornejo, Av. La Alborada, calle Rodavero, Av. Santa Domitila, calle Mercurio, Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

En Ate

Desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Ind. Del Artesano. Cuadrante: Av. Los Frutales, Av. Separadora Industrial.

Sedapal confirma así los distritos que se verán afectados con el corte de agua programado para el 22 y 23 de marzo para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro.