RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Sin electricidad

Corte de LUZ en Lima y Callao el 4 de junio: Verifica qué distritos se verán afectados el jueves

Anuncian corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao para el 4 de junio. Descubre qué zonas se verán afectadas y en qué horario será la interrupción del servicio eléctrico.

Corte de luz el 4 de junio en Lima y Callao.
Corte de luz el 4 de junio en Lima y Callao. (Generado con IA)

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/06/2026

Síguenos en Google News Google News

Verifica qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el jueves 4 de junio. Pluz Energía Perú precisó la lista de las zonas que se quedarán sin electricidad de forma temporal.

Corte de luz el 4 de junio: Motivo de suspensión

De acuerdo al comunicado de Pluz Energía Perú, el corte de luz el 4 de junio se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo en redes de media tensión, subsanación de deficiencias y más acciones que permitan seguir brindando un mejor servicio a la ciudadanía sin complicaciones en el futuro.

La restricción no afectará a los distritos de la capital en su totalidad, sino a calles, avenidas, urbanizaciones o manzanas específicas en horarios previamente determinados, por lo cual, la empresa exhorta a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares este jueves.

Distritos afectados por corte de luz: Zonas y horarios

Ante el corte de luz programado para el 4 de junio, te brindamos la información necesaria para que puedas programar tus actividades, tomando en cuenta esta suspensión que será ejecutada en determinados sectores de Lima y Callao, que se evidencia en el siguiente ENLACE:

Sin luz en Ventanilla

Corte de agua en Lima el 4 de junio: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado, según Sedapal
Lee también

Corte de agua en Lima el 4 de junio: Revisa AQUÍ si tu distrito se verá afectado, según Sedapal

  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en calle Venus cdra. 1, calle Orión cdra. 1, calle Betacruz cdra. 1, calle Bellatrix cdra. 1, calle Pólux cdra. 1, A.H. Los Cedros de Ventanilla Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, Urb. Coopemar Mzs. A1, B1, C1, D1, A.H. Angamos III Mzs. M1, N1, N2, N3, N4, N11, O5, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q10, Q11, R4, R5, R6, R12, R13, R14, R15, T4, T6, T7, A.H. Hijos del Almirante Grau Mzs. A, B, C, D, E, F, G, G Prima, H, I, J, J Prima, N, N Prima, O, P, P Prima, Q, R, S, S Prima, U, V, V Prima, V1, W, X, Y, Y Prima, Y1, Z, Z Prima, Z1, Z2, Z2 Prima, A.H. Alexander Kouri Bumachar Mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, A.H. Villa Hermosa Mzs. A, C, C1, D, E, F, G, H, J, K, L, A.H. Brisas de Ventanilla Mzs. A, B, C, D, A.H. Hijos del Almirante Grau II Mzs. B, C, D, E, F, G, G Prima, K, P1.
  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en lotización Las Vegas Mzs. H, K.

En San Juan de Lurigancho

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Asoc. Pro. Viv. Magisterial Canto Grande Mzs. A, B, B1, A.H. Huanta II Mzs. A, B, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, T, U, V, Av. Los Álamos cdra. 3, 4, Av. El Bosque cdras. 7, 8, 9, calle Los Dátiles cdra. 9.

En Carabayllo

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. La Planicie Mzs. A1, A2.

Sin servicio en Lima Cercado

Corte de LUZ el 3 de junio: Lista de distritos afectados con la suspensión del servicio eléctrico
Lee también

Corte de LUZ el 3 de junio: Lista de distritos afectados con la suspensión del servicio eléctrico

  • Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:00 en Jr. Moquegua cdras. 6, 7, Av. de la Emancipación cdras. 5, 6, 7, Av. Tacna cdra. 5, Jr. Cañete cdras. 4, 5, Jr. Chancay cdras. 5, 6, Jr. Huancavelica cdras. 5, 6, Av. Guillermo Dansey cdra. 0, Jr. Miroquesada cdra. 4.

Ten en cuenta que a diferencia de un apagón imprevisto, este corte de luz el 4 de junio se realiza de manera focalizada y escalonada, llegando a afectar a al menos cuatro distritos de Lima y Callao, según Pluz Energía Perú.

Temas relacionados Callao corte de luz distritos Lima Luz Servicio eléctrico

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA