Corte de LUZ en Lima y Callao el 4 de junio: Verifica qué distritos se verán afectados el jueves

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Verifica qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el jueves 4 de junio. Pluz Energía Perú precisó la lista de las zonas que se quedarán sin electricidad de forma temporal.

Corte de luz el 4 de junio: Motivo de suspensión

De acuerdo al comunicado de Pluz Energía Perú, el corte de luz el 4 de junio se deberá a trabajos de mantenimiento preventivo en redes de media tensión, subsanación de deficiencias y más acciones que permitan seguir brindando un mejor servicio a la ciudadanía sin complicaciones en el futuro.

La restricción no afectará a los distritos de la capital en su totalidad, sino a calles, avenidas, urbanizaciones o manzanas específicas en horarios previamente determinados, por lo cual, la empresa exhorta a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares este jueves.

Distritos afectados por corte de luz: Zonas y horarios

Ante el corte de luz programado para el 4 de junio, te brindamos la información necesaria para que puedas programar tus actividades, tomando en cuenta esta suspensión que será ejecutada en determinados sectores de Lima y Callao, que se evidencia en el siguiente ENLACE:

Sin luz en Ventanilla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en calle Venus cdra. 1, calle Orión cdra. 1, calle Betacruz cdra. 1, calle Bellatrix cdra. 1, calle Pólux cdra. 1, A.H. Los Cedros de Ventanilla Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, Urb. Coopemar Mzs. A1, B1, C1, D1, A.H. Angamos III Mzs. M1, N1, N2, N3, N4, N11, O5, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q10, Q11, R4, R5, R6, R12, R13, R14, R15, T4, T6, T7, A.H. Hijos del Almirante Grau Mzs. A, B, C, D, E, F, G, G Prima, H, I, J, J Prima, N, N Prima, O, P, P Prima, Q, R, S, S Prima, U, V, V Prima, V1, W, X, Y, Y Prima, Y1, Z, Z Prima, Z1, Z2, Z2 Prima, A.H. Alexander Kouri Bumachar Mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, A.H. Villa Hermosa Mzs. A, C, C1, D, E, F, G, H, J, K, L, A.H. Brisas de Ventanilla Mzs. A, B, C, D, A.H. Hijos del Almirante Grau II Mzs. B, C, D, E, F, G, G Prima, K, P1.

en calle Venus cdra. 1, calle Orión cdra. 1, calle Betacruz cdra. 1, calle Bellatrix cdra. 1, calle Pólux cdra. 1, A.H. Los Cedros de Ventanilla Mzs. A1, B1, C1, D1, E1, Urb. Coopemar Mzs. A1, B1, C1, D1, A.H. Angamos III Mzs. M1, N1, N2, N3, N4, N11, O5, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q10, Q11, R4, R5, R6, R12, R13, R14, R15, T4, T6, T7, A.H. Hijos del Almirante Grau Mzs. A, B, C, D, E, F, G, G Prima, H, I, J, J Prima, N, N Prima, O, P, P Prima, Q, R, S, S Prima, U, V, V Prima, V1, W, X, Y, Y Prima, Y1, Z, Z Prima, Z1, Z2, Z2 Prima, A.H. Alexander Kouri Bumachar Mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, A.H. Villa Hermosa Mzs. A, C, C1, D, E, F, G, H, J, K, L, A.H. Brisas de Ventanilla Mzs. A, B, C, D, A.H. Hijos del Almirante Grau II Mzs. B, C, D, E, F, G, G Prima, K, P1. Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en lotización Las Vegas Mzs. H, K.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. en Asoc. Pro. Viv. Magisterial Canto Grande Mzs. A, B, B1, A.H. Huanta II Mzs. A, B, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, T, U, V, Av. Los Álamos cdra. 3, 4, Av. El Bosque cdras. 7, 8, 9, calle Los Dátiles cdra. 9.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. La Planicie Mzs. A1, A2.

Sin servicio en Lima Cercado

Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:00 en Jr. Moquegua cdras. 6, 7, Av. de la Emancipación cdras. 5, 6, 7, Av. Tacna cdra. 5, Jr. Cañete cdras. 4, 5, Jr. Chancay cdras. 5, 6, Jr. Huancavelica cdras. 5, 6, Av. Guillermo Dansey cdra. 0, Jr. Miroquesada cdra. 4.

Ten en cuenta que a diferencia de un apagón imprevisto, este corte de luz el 4 de junio se realiza de manera focalizada y escalonada, llegando a afectar a al menos cuatro distritos de Lima y Callao, según Pluz Energía Perú.