SMP: Empresa de transportes Etupsa 73 continúa paralización tras asesinato de uno de sus choferes

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del último sábado 6 de junio se produjo un nuevo atentado contra el transporte público en San Martín de Porres, específicamente en el cruce de las avenidas 12 de Octubre y Angélica Gamarra. En ese punto, dos sujetos que iban a bordo de una moto lineal acataron a balazos a un bus de la empresa de transportes Etupsa 73 quitándole la vida a su conductor.

El hecho llamó la atención ya que esta línea había reiniciado operaciones días antes luego de un breve apagado de motores luego que recibieran nuevas amenazas por parte de una cuarta banda criminal. Estos sujetos les exigen un pago inicial de 50 mil soles y luego un abono diario de entre 10 a 30 soles a cambio de una falsa seguridad.

Etupsa 73 continúa apagado de motores en SMP

Luego de este lamentable incidente, los conductores de la línea 1 de Etupsa 73 decidieron paralizar nuevamente sus labores a modo de protesta. Exitosa llegó hasta su patio de maniobras ubicado en San Martín de Porres donde se observa las puertas del local completamente cerradas y en la fechada hay afiches pegados los cuales contienen lazos de color negro en clara señal de luto.

Es importante precisar que durante esta madrugada, la Policía Nacional del Perú capturó a cuatro sujetos que estarían directamente implicados en el asesinato de uno de los conductores de dicha empresa. Ante ello, es esperaba que la paralización se levante; sin embargo esta continúa a raíz de los últimos incidentes.

Un conductor de Etupsa 73 fue asesinado en SMP.

Y es que esta empresa ha sufrido en repetidas ocasiones ataques armados contra sus buses y transportistas por parte de extorsionadores. De acuerdo a lo que Exitosa pudo conocer, son cuatro las bandas las que les exigen pagos diarios para no atentar contra sus vidas.

Más de 60 transportistas asesinados en lo que va del año

Como es de conocimiento público, el transporte público es uno de los sectores más golpeados por el crecimiento de la extorsión y el sicariato en el Perú. Incluso, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que en lo que va de este 2026 hay un total de 64 choferes asesinados y 95 atentados armados contra las unidades que circulan a diario.

A eso se le suma que Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia decretado por el gobierno de José Balcázar, pero los ataques continúan dándose.

En resumen, la empresa de transportes Etupsa 73 continúa con sus labores paralizadas luego del asesinato a uno de sus conductores el último sábado.