Terror en Chorrillos: Sujetos asesinan a balazos a pasajero al interior de un bus de la empresa 'Santo Cristo'

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La criminalidad continua azotando la capital. Esta vez, dos sujetos armados atacaron a balazos a un ciudadano que se encontraba al interior de un bus de la empresa 'Santo Cristo', más conocida como la 91, en el cruce de las avenidas Guardia Civil y el Sol en Chorrillos.

De acuerdo a los primeros reportes, dos sujetos abordaron la unidad, identificaron a su víctima, realizaron la ráfaga de disparos y luego huyeron con rumbo al mercado Santa Rosa. Lamentablemente, el pasajero atacado perdió la vida casi al instante producto de este atentado.

Pasajero es asesinado a balazos dentro de bus de la 91

El hecho se dio cerca del mediodía exactamente a las afueras de las instalaciones de Radio Exitosa. En primera instancia, se creyó que el ataque había sido dirigido hacia el conductor de este bus por presunta extorsión. Sin embargo, testigos señalaron que los delincuentes fueron en busca de uno de los pasajeros que se encontraba a bordo de la unidad que se dirigía hacia Surco.

Por suerte, el resto de usuarios no resultaron heridos, pero luego bajaron inmediatamente del vehículo para ponerse a buen recaudo. El conductor tampoco resultó afectado e incluso contó con detalles a Exitosa lo que ocurrió a bordo de su unidad.

Según comentó, la víctima subió a su bus con total normalidad, pero luego apareció una moto lineal justo en la puerta. En ese momento, un sujeto armado fue detrás de su objetivo y sin mediar reparo alguno inició una ráfaga de disparos que le quitaron la vida casi al instante.

🔴🔵🚨 #URGENTE | Asesinan a pasajero dentro de un bus de la empresa 'Santo Cristo' en Chorrillos. Según testigos, sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la víctima en plena vía.



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"Subió un muchacho al carro, yo paré como si fuera un pasajero normal, en eso atrás apareció una moto al lado de la puerta y se bajó un sujeto que tenía una pistola y adentro del carro le empezó a disparar. Yo agaché la cabeza, ya no pude ver nada y solo vi cuando bajaron y en la moto se fueron en sentido contrario", indicó.

PNP encontró más de 10 casquillos de bala

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron a la cuadra seis de la avenida Guardia Civil para cercar la escena e iniciar con las diligencias de rigor. De acuerdo a los que se pudo conocer, en el lugar se encontraron cerca de 10 casquillos de bala lo que confirma la violencia de este atentado.

Además, los agentes trabajan para dar con los responsables y con el móvil de este crimen donde no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

En resumen, un pasajero fue asesinado a balazos en Chorrillos cuando se encontraba a bordo de un bus de la empresa Santo Cristo.