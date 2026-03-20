Aumento de pensiones para maestros no afectaría el equilibrio fiscal: "Dinero hay", según secretario del SUTEP

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El debate sobre el aumento de pensiones para los maestros ha reavivado la discusión sobre las prioridades del gasto público en el Perú. En ese contexto, el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, aseguró que la medida es completamente viable desde el punto de vista económico.

"Dinero hay. Lo que se requiere es voluntad política y esa voluntad política, hoy los maestros exigimos", enfatizó, descartando que la iniciativa represente un riesgo para el equilibrio fiscal.

En entrevista para Exitosa, Lucio Castro, comparó la reciente aprobación de pensiones equivalentes al 100% de la remuneración para policías y militares con el tratamiento que reciben los docentes. Según explicó, mientras en el primer caso no hubo mayores cuestionamientos, en el segundo han surgido críticas desde distintos sectores.

"Nos parece muy bien, porque el Estado debe reconocer y recompensar a quienes han dado décadas de su vida al servicio de su función. Pero ahora que sale el tema de los maestros, ahí sí estamos escuchando que analistas políticos, económicos, integrantes del Consejo Fiscal, etcétera. Dicen, no, esto es un descalabro", señaló, cuestionando lo que considera un trato desigual.

Ley aprobada, pero sin financiamiento claro

Uno de los principales problemas identificados por el dirigente sindical es que la norma fue aprobada sin una asignación presupuestal concreta.

"En términos objetivos, esta ley nacería desfinanciada", advirtió, al recordar que el presupuesto del año 2026 ya fue aprobado previamente, lo que complica su implementación inmediata. En ese sentido, el líder del SUTEP fue enfático en exigir acciones concretas.

"Nosotros exigimos al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, que desarrollen las acciones a efecto de que se financie", manifestó

Contexto político y responsabilidad del Estado

Castro también deslizó que la aprobación de la ley podría tener un trasfondo político en medio del contexto electoral. Sin embargo, consideró que, más allá de las motivaciones, se trata de una obligación del Estado.

"Consideramos que es una responsabilidad del Estado", afirmó, recordando que la Constitución establece compromisos claros en sectores como educación, salud y seguridad social. Asimismo, señaló que este escenario debe ser aprovechado para exigir propuestas concretas a los candidatos.

"Queremos escuchar las propuestas sobre educación y queremos también escuchar propuestas que aseguren que esta ley tenga el financiamiento", indicó.

El incremento de pensiones para maestros abre un nuevo frente en el debate sobre justicia social y sostenibilidad fiscal. Mientras el SUTEP insiste en que los recursos existen, la atención se centra ahora en si las autoridades asumirán el reto de financiar la medida.