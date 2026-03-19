Congreso aprueba por insistencia aumento de pensiones de maestros jubilados y cesantes a S/ 3300

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República aprobó por insistencia la ley observada por el Gobierno que eleva las pensiones de maestros jubilados y cesantes a S/ 3300. Ahora, se tendrá que formular un proceso de reglamentación el cual podría verse paralizado vía Tribunal Constitucional (TC).

Aprueban por insistencia aumento de pensiones

Con 82 votos a favor, 0 en contra y tres abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, por insistencia, la autógrafa de los proyectos de ley 3864, 4786, 8911, para aumentar las pensiones a maestros jubilados y cesantes.

La norma fue observada por el Ejecutivo, el Ministerio de Economía (MEF) y la Caja Fiscal, ante las alertas fiscales de ser aprobada. Sin embargo, este jueves 19 de marzo, el Congreso decidió ratificar su decisión dando una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.

La medida incluye a los jubilados de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva y los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

El monto final sería establecido por el MEF en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu). La sustentación la realizó la vicepresidenta de la Comisión de Economía, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú).

Anteriormente, la medida fue observada por la expresidenta de la República, Dina Boluarte, regresando la autógrafa de ley el pasado 7 de octubre del 2025. Así, la presidencia de la República decidió ponerla en observación y devolverla al Legislativo para que efectué cambios.

Flavio Cruz considera que sí hay capacidad

El congresista de la bancada política, Perú Libre, se mostró conforme con la medida aprobada por el Parlamento. Además, consideró que el Estado sí cuenta con la "capacidad" para hacer efectiva esta ley y solo se trataría de "racionalizar" el monto.

"Ahora hay una ley, hay que ponerse a trabajar cómo lo reglamentamos. Es cuestión de racionalizarlo (dinero) o en todo caso buscar otras fuentes de riqueza. Sí hay capacidad, hay que racionalizar", indicó.

#EnVivo El Congreso aprobó por insistencia la ley de pensión para profesores jubilados y cesantes



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Indicó que la advertencia del Consejo Fiscal (FC) "siempre es parcializada". Ello, tras hacer referencia a la aprobación del dictamen que garantiza pensiones para personal militar y policial. "Una pensión mejor que esta, ¿por qué tendríamos que ser injustos con los profesores?, cuestionó.