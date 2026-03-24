¿El 28 de septiembre será FERIADO por el Día del Himno Nacional del Perú? Esto se sabe

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A alistar las maletas? Conoce si el 28 de septiembre será feriado o no tras la promulgarse la Ley Nº 32565 que declara esa fecha como 'Día del Himno Nacional del Perú' para "fortalecer y reafirmar la identidad nacional".

Día del Himno Nacional del Perú: ¿Será feriado?

El Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone la Ley Nº 32565 que declara el 28 de septiembre de cada año como el Día del Himno Nacional del Perú. Tras el visto bueno en el Legislativo, el Gobierno promulgó la normativa en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Ante la noticia de que el país contará con una nueva fecha cívica, surge una nueva interrogante en la ciudadanía: ¿con ello se establece que el 28 de septiembre sea feriado a nivel nacional? Pues bien, pese a que la normativa vigente tiene como objetivo fomentar el sentido de orgullo y pertenencia a través de la difusión de ese símbolo patrio, no se declara como una fecha para descansar o hacer una pausa a tu jornada laboral.

Ten en cuenta que la Ley Nº 32565 dispone que en cada 28 de septiembre se celebrará un acto protocolar a las 12:00 horas en todas las entidades públicas y privadas, así como en instituciones educativas, centro de formación técnica y universidades del país, pero en ninguna parte del documento se establece que sea feriado nacional.

¡Es oficial! Declaran el 28 de septiembre como el Día del Himno Nacional del Perú.

¿Qué dice la Ley Nº 32565 sobre el 28 de septiembre?

Asimismo, la ley dispone que a las 12:00 horas se transmita la entonación del himno nacional a través de los medios de comunicación de alcance nacional, regional y local, tales como la radio, la televisión o las plataformas digitales.

Con ello se deja en claro que esa fecha será considerado solo un día cívico-patriótico laborable, que conmemore el 28 de setiembre de 1821, día en el que el himno nacional fue interpretado oficialmente por primera vez por Rosa Merino, de conformidad con la prórroga oficial del concurso dispuesta por José de San Martín y Matorras.

Finalmente, la normativa vigente que fue promulgada por el Gobierno, establece la realización de actos cívicos y culturales, a nivel nacional, cada 28 de setiembre, para "difundir la importancia del himno y su papel en la historia peruana".