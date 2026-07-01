Cronograma de pagos ONP inicia el 7 de julio: ¿Qué pensionistas cobrarán primero el martes?

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) reveló que el 7 de julio iniciará el pago de pensiones. Conoce a quiénes les toca cobrar su dinero este martes, según el cronograma oficial y la inicial de su apellido paterno. ¿Estás en el grupo de los más de 700 mil pensionistas beneficiados?

ONP iniciará pagos de pensiones el 7 de julio

En medio de la coyuntura política por los resultados al 100% de la ONPE que declara a Keiko Fujimori como virtual presidenta de la República, se da a conocer una noticia que será para muchos un alivio económico en este mes patrio: la ONP reveló, a través de sus redes sociales, el cronograma oficial de pagos de pensiones.

De acuerdo al comunicado, el pago iniciará el martes 7 de julio, llegando a beneficiar a 790,556 pensionistas en todo el país. Asimismo, precisó que 649,203 pensionistas del régimen general recibirán una pensión adicional también conocida como la "grati", con motivo de las Fiestas Patrias.

El depósito se realizará de manera escalonada, según la inicial del apellido paterno del pensionista para evitar aglomeraciones e inconvenientes en el proceso del desembolso, y será mediante abono en cuenta bancaria en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Pago ONP: ¿Qué pensionistas cobrarán el martes?

Los pensionistas que formen parte del régimen del Decreto Ley N.º 19990 podrán cobrar su dinero primero el 7 de julio y serán aquellos cuyos apellido paterno inicie de la letra A a la C. En caso no estés dentro de ese grupo, no te preocupes, ya que habrá más fechas para disponer de tus aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que te mostramos a continuación:

Apellidos de la A-C: 7 de julio.

7 de julio. Apellidos de la D-L: 8 de julio.

8 de julio. Apellidos de la M-Q: 9 de julio.

9 de julio. Apellidos de la R-Z: 10 de julio.

10 de julio. Pagos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 14 de julio.

El pago a domicilio se realizará del 13 al 25 de julio.

Pago de pensiones a otros regímenes de la ONP

Los pensionistas de los siguientes regímenes recibirán el depósito en cuenta bancaria el 13 de julio:

Decreto Ley N.º 18846.

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo.

Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros).

Ley N.º 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).

Respecto a los beneficiarios de la Ley N.º 26790, el cronograma comprende también a quienes perciben prestaciones por cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro, y recibirán sus aportes entre el 18 y 25 de julio.

Finalmente, cabe precisar que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 282-2021-EF, los pensionistas que reciben una pensión proporcional, otorgada a quienes acreditaron al menos 10 años de aportes, no perciben gratificaciones en los meses de julio y diciembre.

Es así como la ONP reveló el cronograma de pago de pensiones. Según lo precisado, el depósito iniciará el martes 7 de julio, beneficiando a más de 700 mil pensionistas, de acuerdo a la normativa vigente.