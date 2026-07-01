Licencia de conducir más fácil de tramitar en Lima: conoce cómo llegar a la nueva sede

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró este miércoles 1 de julio una nueva sede para tramitar la licencia de conducir, con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos y agilizar los procedimientos relacionados con la emisión y renovación de brevetes. La medida busca responder a la creciente demanda de usuarios y reducir la congestión que se viene registrando en otros centros de atención, donde diariamente se forman largas filas.

¿Dónde se ubicará la nueva sede para tramitar la licencia de conducir en Lima?

La apertura del nuevo local, ubicado en la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima, beneficiará a los usuarios que tienen dificultades para trasladarse hasta la sede de Comas, ya que este establecimiento se encuentra en una zona céntrica y de fácil acceso para los ciudadanos. Con esta ubicación estratégica de la Municipalidad de Lima, se busca facilitar el acceso a los servicios de tramitación de licencias de conducir.

El gerente de Movilidad Urbana de la MML, Alberto Peralta, indicó a Exitosa que esperan atender a un importante número de conductores y contribuir a reducir la carga de usuarios en otros centros de atención. Asimismo, precisó que en esta nueva sede se podrán realizar tres de los principales procedimientos relacionados con el duplicado del brevete, la revalidación de la licencia y el examen de conocimientos.

"Va a atender más del 60 % de los trámites que anteriormente se realizaban para la emisión de brevetes. Cabe recordar que la emisión de brevetes nuevos representa solo entre el 30 % y el 35 % del total de trámites, mientras que el resto podrá realizarse en este nuevo local, ubicado en la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima", indicó.

¿Cuál será el horario de atención de la nueva sede del MML?

El horario de atención de la nueva sede será los días lunes a viernes desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., mientras que los días sábados serán desde las 8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. Es importante mencionar que los costos por duplicado son de S/14.70 para clase A y 26 soles para clase B, requiriendo contar con el examen médico para las revalidaciones, según lo indicado por el MTC.

"Y todos los demás trámites administrativos, ya sean militar y los demás correspondientes. De la categoría A, vehículos, camiones y de las motos", detalló.

Como resultado, la nueva sede para tramitar la licencia de conducir de la Municipalidad de Lima será importante para optimizar el tiempo de los ciudadanos que deseen solicitar o renovar su brevete de manera rápida y sin complicaciones.