Declaran día no laborable este miércoles 15 de julio: conoce si descansarás y qué se celebra

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 15 de julio ha sido oficializado como día no laborable, lo que permitirá que muchos peruanos disfruten de un merecido descanso y puedan organizar y planificar sus actividades con anticipación. De esta manera, tanto los trabajadores del sector público como del privado podrán disfrutar de hasta cinco días de descanso.

¿Quiénes podrán disfrutar del nuevo día no laborable este miércoles 15 de julio en Perú?

Según la Ordenanza Regional N.º 078-2014-CR-GRH, cada 15 de julio se ha establecido como feriado cívico no laborable en el departamento de Huánuco, en conmemoración del sacrificio del coronel Leoncio Prado Gutiérrez, figura histórica de gran relevancia para la región. Esta disposición se viene cumpliendo de manera ininterrumpida desde hace más de diez años, por lo que este año no será la excepción.

Sin embargo, es importante precisar que esta medida se aplica únicamente en el ámbito del departamento de Huánuco. En ese sentido, los principales beneficiados son los trabajadores de las entidades públicas de la región, quienes podrán gozar del día como descanso no laborable conforme a lo establecido en la ordenanza.

Ordenanza N.° 078-2014-CR-GRH

En el caso del sector privado, la aplicación del feriado es opcional. Los empleadores podrán acogerse a la medida siempre y cuando exista un acuerdo previo entre el empleador y los trabajadores. Asimismo, se establece que las horas dejadas de laborar deberán ser recuperadas en un plazo determinado, según lo que se acuerde internamente o lo que disponga la normativa.

¿Cuáles son los feriados y días no laborables que se celebrán por Fiestas Patrias?

La última actualización del calendario oficial del Estado Peruano, detalla que los peruanos podrán disfrutar de una serie de días libres e incluso de un fin de semana largo. El primer descanso está programado para el jueves 23 de julio por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Luego, el lunes 27 de julio será un día no laborable, lo que ocasionará un descanso largo previo a las celebraciones por Fiestas Patrias, que se realizan el martes 28 y miércoles 29 de julio.

Como resultado, los trabajadores podrán acceder a una remuneración triple; mientras que en el día no laborable regional del miércoles 15 de julio, el descanso aplicará principalmente en el sector público. En el régimen privado, las empresas pueden acogerse a esta medida, pero con recuperación de horas y sin derecho a pago adicional en la remuneración mensual de los empleados.