Cronograma de pensión y gratificación de julio 2026: descubre la fecha exacta en la que recibirás tu pago

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Al llegar a la mitad del año, la Oficina de Normalización Previsional distribuye la pensión y gratificación a todos los jubilados que se encuentran afiliados a este sistema, brindando un cronograma en el que se establece el orden en el que los pensionistas recibirán su doble pago por el mes de julio. Conoce cuáles son las fechas e identifica cuando te corresponde.

Cronograma de pensión y gratificación de julio 2026

Según el cronograma de pago de la entidad para los jubilados del régimen 19990 y los de la Ley 20530, la normativa 18846 y el régimen especial pesquero, las fechas establecidas por las autoridades correspondientes son las siguientes en el mes de julio.

ONP - Régimen 19990

Apellidos paternos entre A y C: martes 7 de julio

Apellidos paternos entre D y L: miércoles 8 de julio

Apellidos paternos entre M y Q: jueves 9 de julio

Apellidos paternos entre R y Z: viernes 10 de julio

Pago a domicilio: del lunes 13 al sábado 25 de julio

ONP - Ley 20530, régimen 18846 y régimen especial pesquero

Fecha de pago: viernes 11 de julio

Jubilados solo recibirán pago doble si han aportado 20 años o más al Sistema Nacional de Pensiones.

¿Quiénes son los jubilados a los que les corresponde el pago de gratificación por Fiestas Patrias?

De acuerdo lo mencionado por la ONP, el pago de la gratificación no es un beneficio que reciben todos los pensionistas, debido a que le corresponde solamente a los asegurados del régimen general del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Es decir, aquellos que tienen con 20 años o más de aportes a la institución.

En ese sentido, el pago extra será depositado junto con la pensión mensual de la ONP, lo que hará que el ingreso sea de hasta el doble del abono estimado para los usuarios que se encuentran afiliados que cumplen con los requisitos establecidos.

Asimismo, según las informaciones manifestadas por los representantes de la ONP, desde el momento que una persona se jubila, tiene derecho a recibir atención médica en el Seguro Social de Salud como parte su beneficio por haber realizado aportaciones por tanto tiempo.

Finalmente, con estas fechas publicadas en el cronograma de la ONP, los jubilados pueden organizar sus tiempos para recibir sus pensiones que, por el siguiente mes, tendrá el aumento de la gratificación por Fiestas Patrias que se celebra el próximo 28 de julio en el territorio nacional.