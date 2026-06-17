Trabajadores CAS no recibirían gratificación completa este julio: Advierten huelga de hambre si no se cumple con pago

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, César Espinoza, vocero del régimen CAS, advirtió que miles de trabajadores no recibirían la gratificación completa correspondiente a julio. Además, señaló que evalúan iniciar una huelga de hambre si no se cumple con el pago íntegro de este beneficio laboral.

La firme postura de los trabajadores CAS

Durante las últimas semanas, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, sustentó el proyecto de ley de crédito suplementario la cual incluye una disposición que establece la aplicación gradual de las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS.

Sin embargo, ante dicha medida, el vocero Espinoza cuestionó que estos beneficios se implementen progresivamente. Explicó que este 2026 solo recibirían el 10% de su sueldo cuando "a nosotros nos costó cerca de 20 años conquistar estos derechos" y lamentó que dicho esfuerzo se vea afectado en poco tiempo.

Respecto al calendario de pago que estableció el titular del MEF, señaló que este año los trabajadores CAS recibirán el 10%, en el 2027 el 20% y así sucesivamente hasta el 2030. "El ministro de Economía y Finanzas en la presentación en la Comisión de Presupuestos les ha mentido a todos los congresistas y a todo el Perú", aseveró.

"Ocho mil millones de soles se gasta en el tema de locadores de servicios promoviendo la informalidad en el Perú. Compran aviones chatarra, compran cosas que no son necesarias para el país, los funcionarios no son eficientes empezando por el ministro de Economía y Finanzas", enfatizó.

Ante la decisión del MEF del pago gradual de gratificaciones, César Espinoza aseguró que desde la creación del régimen CAS "nunca se ha visto una movilización, una organización, no se han delegado funciones a trabajadores a nivel nacional".

"Los trabajadores estamos en una posición que jamás hemos tenido, pero ya se he demostrado que hemos salido adelante, hemos enfrentado problemáticas en las que hemos tocado victoria. Lo que se viene adelante es quizá una huelga de hambre en todas las instituciones públicas y a eso espero que no se llegue", expresó.

¿Cuándo tomarían esta decisión?

César Espinoza reveló que se encuentran a la espera de lo que decidan los congresistas en la Comisión de Presupuesto y en caso llegue al Congreso de la República una posición favorable para aprobar la gradualidad sin opinión de los trabajadores CAS se irán a una huelga nacional.

"Tengo entendido que la próxima semana se va retomar el tema de la Comisión de Presupuesto y luego se va a votar. Como sabemos también se ha ampliado la legislatura", señaló dejando entrever que después de ello adoptarían su decisión.

En conclusión, César Espinoza, vocero del régimen CAS, reveló que miles de trabajadores no obtendrán gratificación completa en julio por lo que ante ello reveló que podrían levantar su voz de protesta con una huelga de hambre.