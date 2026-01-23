RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Cotización del día

¿Cuánto está el DÓLAR HOY en Perú? Conoce el precio y tipo de cambio este viernes, 23 de enero

El tipo de cambio podría afectar tus decisiones sobre cuándo comprar o vender dólares, por ello, conoce cuál es el precio actual de esa divisa en la jornada de este viernes, 23 de enero.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú.

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/01/2026

El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el comercio internacional y tiene un papel fundamental en la economía peruana. Por ello, conocer cuál es su precio en Perú te permitirá identificar si es el mejor momento para comprar o cambiar esta divisa en la jornada de este viernes, 23 de enero.

¿Cuál es el precio del dólar este viernes?

¿Bajó o subió el precio del dólar? Es una de las interrogantes que la ciudadanía se realiza si está pensando en realizar alguna transacción u operación con esa moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano. 

Asimismo, si se tiene en mente viajar o enviar dinero a Perú, conocer el precio del dólar puede ser clave para saber cuánto te costará o cuánto recibirán los destinatarios en soles. También es esencial conocer el comportamiento y las fluctuaciones de esta divisa para evitar pérdidas y tomar decisiones más informadas y estratégicas al momento de realizar alguna inversión.

En ese marco, una entidad del Estado que te permite conocer el valor del dólar de forma diaria y el tipo de cambio para la compra y venta es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te mostramos a continuación para este viernes, 23 de enero:

Tipo de cambio
VIERNES, 23 DE ENERO

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.352

       

S/ 3.360

    

Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se puede apreciar una leve variación en el precio del dólar, en comparación del día de ayer, jueves 22 de enero, donde la compra era de S/3.353 y la venta en S/3.359. También ten en cuenta que el precio de esa moneda fue de S/3.353 para la compra y de S/3.363 para la venta el último miércoles 21 de enero.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.340 | Venta S/ 3.360.

Precio del dólar Sunat y paralelo este viernes, 23 de enero.
Precio del dólar Sunat y paralelo este viernes, 23 de enero.

Así cerró el dólar ayer, 22 de enero

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Otra institución que te permite identificar los valores del dólar en Perú y saber a cuánto cerró el día de ayer es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). De acuerdo a su último reporte, la divisa cerró el jueves, 22 de enero en 3,3540, (con una apertura de 3,3560), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,541, con un máximo de 3,3550 y un mínimo de 3,3530.

Así cerró el dólar ayer, 22 de enero.
Así cerró el dólar ayer, 22 de enero.

Así que si piensas realizar alguna transacción u operación con el dólar este viernes, 23 de enero, lo ideal es saber primero cuál es su valor actual en el mercado cambiario en Perú.

