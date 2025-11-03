¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Tipo de cambio para compra y venta este lunes, 3 de noviembre

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar te permite tomar mejores decisiones financieras. Por ello, te revelamos en esta nota cuál es la cotización del tipo de cambio de esta moneda estadounidense en nuestro país en la jornada de este lunes, 3 de noviembre.

Cotización del dólar este lunes, 3 de noviembre

Perú atraviesa un gobierno de transición, lo que ha generado incertidumbre política y con ello, la intriga de saber si este factor afectó nuestra economía, especialmente el precio del dólar. En ese marco, es recomendable estar pendiente sobre cuál es la fluctuación de esa divisa en distintos portales oficiales del Estado, entre ellos, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Además, saber el comportamiento del dólar te permite realizar mejores inversiones en distintos ámbitos, además de saber en qué momento comprar o vender esta moneda estadounidense, obteniendo resultados favorables para tu economía. Es así como te damos a conocer en el siguiente cuadro cuál es el tipo de cambio para la compra y venta este lunes ¡toma nota!

LUNES, 3 DE NOVIEMBRE COMPRA VENTA S/ 3.372 S/ 3.379

¿Tendencia a la baja? Tipo de cambio mercado paralelo

Los valores dados a conocer líneas más arriba revela que el tipo de cambio varió a la baja, en comparación al viernes, 31 de octubre, cuando la compra del dólar era de S/ 3.390 y la venta de S/3.398.

¿Pero por qué no se compara con los valores del fin de semana? Pues bien, el tipo de cambio en Sunat no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. La institución actualiza estos valores en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes. Si deseas saber los otros precios puedes hacerlo a través de este LINK.

Otro dato que debes tener en cuenta al momento de querer cambiar dólares es el precio en el mercado paralelo, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente para este lunes, 3 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390.

¿A cuánto cerró el dólar?

Por otro lado, conocer a cuánto cerró el dólar es importante para entender las tendencias del mercado y porque permite a los cambistas, empresas o ciudadanía en general evaluar rápidamente si la divisa se está fortaleciendo o debilitando.

Asimismo, la comparación entre el cierre de ayer y la evolución actual de esta moneda, junto con factores económicos y políticos locales e internacionales (como las políticas de la Reserva Federal de EE. UU. o las tasas de interés del Banco Central de Reserva del Perú), ayuda a prever posibles tendencias del tipo de cambio a corto plazo.

El BCRP reveló que el dólar cerró el último viernes en S/3,3690, (con una apertura de 3,3850), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3734, con un máximo de 3,3830 y un mínimo de 3,3610.

Cierre del dólar el último viernes, 31 de octubre, según el BCRP.

En conclusión, el precio del dólar se mantiene a la baja este lunes, 3 de noviembre. Saber estos valores te permitirá tomar decisiones financieras acertadas en medio de un entorno de incertidumbre política en Perú.