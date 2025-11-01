¿Precio del dólar bajó HOY en Perú?: Así se cotiza el tipo de cambio este sábado, 1 de noviembre

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La importancia del precio del dólar radica en su impacto en la economía peruana y en las finanzas personales de la ciudadanía. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este sábado, 1 de noviembre. ¿Bajó el valor de la moneda estadounidense en nuestro país? ¡Toma nota!

¿Cuál es el precio del dólar en Perú?

Este sábado 1 de noviembre se celebra el 'Día de Todos los Santos' donde miles de familias recuerdan a sus seres queridos que ya no se encuentran con ellos con vida; sin embargo, durante esta fecha hay una gran parte de la ciudadanía que busca mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento del dólar en Perú y evitar errores al momento de querer cambiar o comprar esta moneda estadounidense.

¿Pero por qué? Pues bien, cabe recordar que el dólar es la principal moneda de reserva a nivel mundial, por lo que su valor y estabilidad son cruciales para la confianza de los inversores y la política monetaria de los bancos centrales.

Además, esta divisa es un indicador económico fundamental que afecta directamente la vida cotidiana de todos los peruanos, desde los precios en el mercado hasta el costo de los préstamos. Por ello, es importante saber la fluctuación de esta moneda y una entidad que te permite ello es la Sunat en su página oficial y a continuación te damos a conocer los valores respecto a la compra y venta del dólar para hoy.

SÁBADO, 1 DE NOVIEMBRE ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Cotización del tipo de cambio este viernes, 31 de octubre Lee también COMPRA VENTA S/ 3.372 S/ 3.379

Precio del dólar cayó: Tipo de cambio mercado paralelo

Los valores revelados líneas más arriba por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el tipo de cambio varió y presenta una baja en comparación a lo largo de esta semana, precisamente al de ayer, viernes 31 de octubre, donde la compra era de S/3.390 y la venta de S/3.398.

Si deseas saber cuáles son los otros precios que tuvo esta divisa durante el mes de octubre, puedes verlo a través de este LINK. Otros datos a tomar en cuenta es el tipo de cambio en el mercado paralelo o casas de cambio, que según el portal cuantoestaeldolar.pe, es el siguiente para hoy:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, 31 de octubre: en 3,3690, (con una apertura de 3,3850), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3734, con un máximo de 3,3830 y un mínimo de 3,3610.

Cierre del dólar ayer, viernes 31 de octubre, según el BCRP.

Ten en cuenta que otras entidades, además de la Sunat y del BCRP, que te permitirán estar informado sobre el valor de esta divisa son:

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

En resumen, en la mañana de este sábado, 1 de noviembre, el precio del dólar abrió con valores bajos en comparación a los últimos días. Conocer el tipo de cambio de esta moneda te permitirá tomar mejores decisiones financieras.