¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Cotización del tipo de cambio este viernes, 31 de octubre

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar te permite tomar mejores decisiones financieras, especialmente, este 31 de octubre. Para evitar inconvenientes o acciones al momento de realizar inversiones con esta moneda extranjera en Perú, te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta.

Cotización del dólar este viernes en Perú

Perú atraviesa un gobierno de transición, lo que ha generado incertidumbre no solo en el ámbito político, sino también en lo económico. ¿Por qué? Pues bien, este escenario genera preocupación entre inversionistas y analistas al no tener un mandato completo ni un horizonte político claro que les garantice continuidad de las políticas económicas, las reformas estructurales o los acuerdos comerciales.

En ese marco, este factor afecta el tipo de cambio, que es importante por varias razones: sirve como indicador de la competitividad de un país con el resto del mundo, ya que relaciona los precios internos de la producción nacional con los precios internacionales. Una entidad que te permite conocer cuál es la fluctuación del dólar y cómo cotiza diariamente es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

A continuación te mostramos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este viernes, 31 de octubre, en el que se celebra Halloween y el 'Día de la canción criolla' ¡toma nota y no te dejes sorprender si piensas proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado cambiario!

VIERNES, 31 DE OCTUBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.390 S/ 3.398

En este último día del "mes morado", el precio del dólar presenta una leve variación al alza, según los datos revelados por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en comparación al día de ayer, jueves 30 de octubre, donde la compra era de S/3.385 y la venta de S/.3.394. Si deseas conocer cuál fue el comportamiento de esta divisa durante esta última semana, puedes hacerlo a través de este LINK.

Otros valores a tener en cuenta es el tipo de cambio en el mercado paralelo (o casas de cambio), que según el portal cuántoestáeldólar.pe, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.375 | Venta S/ 3.400.

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revela a cuánto cerró el dólar. Es así como en su página oficial dio a conocer que la divisa cerró ayer, 30 de octubre, en S/3,3840, (con una apertura de 3,3975), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3944, con un máximo de 3,4050 y un mínimo de 3,3820.

Cierre del dólar ayer, según el BCRP.

Recuerda que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas por distintos factores, entre ellos, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., valor de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, así como la intervención del BCRP y la ley de oferta y demanda.

En resumen, el dólar presenta ligeras variaciones frente al sol peruano este 31 de octubre. Si bien el tipo de cambio ofrece oportunidades tanto para compradores como para vendedores, los especialistas recomiendan seguir monitoreando su comportamiento de esta divisa en los próximos días antes de tomar decisiones financieras.