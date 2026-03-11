Hermana de Selena Quintanilla demanda a Shein por vender productos con imagen de la cantante sin permiso

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La defensa del legado de Selena Quintanilla volvió a los tribunales. Su hermana, Suzette Quintanilla, presentó una demanda contra la empresa de moda rápida Shein, acusándola de vender productos con la imagen y el nombre de la cantante sin autorización.

Según la demanda, Shein habría comercializado camisetas y accesorios con la figura de Selena, sin contar con licencias oficiales ni el consentimiento de la familia. Para los Quintanilla, se trata de un caso claro de merchandising falsificado que vulnera los derechos de propiedad intelectual y de imagen de la artista.

Aunque Selena falleció en 1995, su impacto cultural sigue vigente, especialmente en la comunidad latina de Estados Unidos y México. La familia ha sido estricta en proteger su marca, autorizando colaboraciones oficiales y controlando el uso de su imagen. La acción legal busca evitar que plataformas globales lucren con su figura sin respetar ese legado.

Shein y las polémicas

La demanda se suma a una larga lista de cuestionamientos contra Shein, que ha enfrentado acusaciones por plagio de diseños, explotación laboral y falta de transparencia en su modelo de negocio. El caso de Selena refuerza la percepción de que la empresa se beneficia de la apropiación indebida de marcas y símbolos culturales.

Suzette Quintanilla, hermana de Selena, denuncia a Shein.

Dimensión cultural y legal

El litigio no solo es un reclamo económico. Para los Quintanilla, se trata de preservar la integridad de la imagen de Selena, que representa orgullo y referencia para millones de seguidores. En el plano legal, el caso podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de las plataformas de moda rápida en la protección de derechos de autor y de imagen.

Especialistas en propiedad intelectual señalan que el proceso podría abrir un debate más amplio sobre cómo las grandes marcas digitales deben responder ante la explotación de figuras icónicas. La familia Quintanilla, por su parte, reafirma que seguirá defendiendo la memoria de Selena en todos los frentes.

La demanda contra Shein muestra que, a más de tres décadas de su muerte, Selena sigue siendo un símbolo cultural disputado. Lo que para la empresa puede ser un producto más, para su familia y sus seguidores es parte de un legado que merece respeto. El caso pone en evidencia la tensión entre la moda rápida y la protección de la identidad de artistas que trascienden generaciones.