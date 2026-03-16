Miguel Trauco no llegó a Cienciano por exigir impensada cifra como sueldo

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Miguel Trauco sigue siendo incierto. Luego de que su nombre sonara con fuerza para reforzar a Cienciano, el ex Alianza Lima no logró cerrar el acuerdo con el club cusqueño debido a sus exigencias económicas.

Miguel Trauco y el impasse con Cienciano

Las negociaciones entre Miguel Trauco y Cienciano parecían ir por buen camino, pero todo se frustró por motivos financieros.

"Son simplemente especulaciones y todo gira alrededor de lo económico. Con eso te he respondido todo, no hay nada concreto con Miguel Trauco", comentó Guido Gallegos, director del club, para Radio Metropolitana Cusco.

Según explicó, el ex Alianza Lima pidió un sueldo fuera de la realidad para el medio local, así que el club del Cusco tuvo que dar un paso al costado.

"No es que no tengamos plata, pero no se puede pagar a un jugador una cantidad astronómica que no se paga en el mercado peruano", agregó el directivo, dejando claro que la cifra estaba muy por encima de lo que manejan las instituciones locales.

Otros clubes también descartaron a Trauco

El director del club cusqueño enfatizó que la decisión de no ficharlo se basó en criterios institucionales y consensuados con el cuerpo técnico.

"Estamos actuando de manera colegiada y lo que menos estamos haciendo es difundir nuestras cosas, queremos asegurar el perfil adecuado", señaló Guido Gallegos.

Incluso el cuerpo técnico de Cienciano, liderado por Horacio Melgarejo, había opinado sobre el posible arribo de Miguel Trauco, considerando que podría trastornar la dinámica del grupo, según confirmó Juvenal Farfán, director general del club.

"Hablamos de Zambrano y Trauco. El cuerpo técnico se opuso y dijeron que iban a trastornar el grupo", reveló Farfán en entrevista con el programa Zoom Deportivo de Cusco.

Sport Boys y el obstáculo económico

No solo Cienciano quedó fuera de la ecuación. Sport Boys también mostró interés, pero las negociaciones no prosperaron por problemas similares. Según el periodista Gustavo Peralta,

"Lo que dice Sport Boys es que el representante aseguró que el monto restante que los jugadores quieren lo conseguiría con un sponsor, pero llegó la fecha límite y no hay sponsor".

Trauco aún se encuentra actualmente en libertad de negociar con clubes del extranjero, mientras sigue lidiando con el proceso legal que motivó su salida de Alianza Lima y mantiene su futuro en suspenso.

Miguel Trauco no logró concretar su llegada a Cienciano debido a exigencias salariales fuera del mercado peruano, dejando en pausa las expectativas de hinchas y clubes locales. Ahora, el jugador evalúa otras alternativas, con la posibilidad de continuar su carrera fuera del país.