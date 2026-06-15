Angie Jibaja será la nueva conductora de programa de podcast: "Me ha costado bastante decidirme porque yo quería estar fuera de las cámaras"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de una conferencia de prensa realizada esta mañana del 15 de junio, la modelo y actriz Angie Jibaja hizo su regreso a los medios de comunicación siendo presentada como una de las conductoras de un programa de podcast denominado "Nadie sabe" realizado por Giancarlo Cossio.

Angie Jibaja regresó a las cámaras

El personaje público Giancarlo Cossio realizó una conferencia de prensa para anunciar su nuevo programa de podcast llamado "Nadie sabe", un espacio que recibió la presentación de Angie Jibaja que será una de las conductoras, marcando su regreso a los medios de comunicación tras estar años viviendo fuera del país.

Al ser presentada, la popular modelo enfatizó estar agradecida por esta oportunidad y mencionó que su deseo era estar alejada de las cámaras. Sin embargo, lo consideró y ahora se encuentra emocionada por esta nueva etapa en su vida profesional.

"Gracias a Giancarlo, es mi mejor amigo, él me dio la oportunidad de poder regresar... Me ha costado bastante decidirme porque yo quería estar fuera de las cámaras siempre, estoy nerviosa en realidad, pero muy emocionada y agradecida, el equipo está buenísimo así que vamos a darle con todo y a esperar que todo el mundo esté conectado con nosotros", comentó Angie Jibaja.

En ese sentido, la 'chica de los tatuajes' adelantó que su presencia en este espacio le dará la oportunidad de contar diversos episodios de su vida que nunca antes se han escuchado desde su punto de vista.

"Eso es lo que más queremos traspasarles nuestras vivencias y lo que compartimos en este programa... hay cosas que yo no he contado que aquí me voy a atrever a decirlas", enfatizó la modelo.

En medio de sus declaraciones, la modelo y actriz enfatizó que siempre se ha guardado sus asuntos personales y no le ha gustado exponer sus vida privada. No obstante, ahora maneja mejor sus intervenciones con la prensa.

"Ustedes saben que yo nunca he contado mis cosas personales, he ido poco a programas, no es nada personal con la prensa, pero son cositas, son traumas que ya superé, estoy superando...", agregó la modelo.

¿Cuándo se estrena el programa en el que participará Angie Jibaja?

El programa llamado "Nadie Sabe" se estrenará el próximo miércoles 17 de junio a las 11:00 de la mañana en la plataforma digital de Youtube desde el canal Trivu. Dicho programa estará conformado por Giancarlo Cossio, Angie Jibaja, Varo Vargas y Macarena Gastaldo.