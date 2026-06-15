Cabo Verde vs. España: Mikel Oyarzabal marca récord negativo que no se daba desde el Mundial de Inglaterra '66

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La actual edición de Copa Mundial 2026 sigue dando sopresasm y esta vez ocurrió con la selección española, que arrancó su camino en el torneo con un empate sin goles frente a Cabo Verde, debutante absoluto en la cita mundialista.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los dirigidos por Luis de la Fuente se toparon con un rival ordenado y combativo que supo neutralizar cada intento ofensivo, reflejado sobre todo en el que para muchos fue el MVP de la jornada: su arquero Josimar Dias 'Vozinha'. Lo que parecía un partido accesible terminó convertido en un desafío que dejó a España con más dudas que certezas.

La marca negativa de Oyarzabal

Sin embargo, más allá del resultado histórico que representó el partido para la selección africana, el encuentro dejó una estadística que llamó la atención de todos. Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, pasó a convertirse en el primer jugador en estar más de 30 minutos sin tocar la pelota , un registro que no se veía en un Mundial desde Inglaterra 1966.

Los datos de OptaJoe confirmaron que el atacante apenas logró dos remates en todo el partido, uno de ellos contenido por el arquero Vozinha, figura caboverdiana.

Cabe precisar que, al señalar que un futbolista pasó 30 minutos sin tocar el balón "por primera vez desde 1966", ello se refiere a que, en los últimos 60 años de registros oficiales de la FIFA, nunca se había visto un caso similar hasta el partido de este lunes. Antes de 1966, simplemente no existía la tecnología ni el personal para contar los toques individuales de cada jugador de forma precisa.

🇪🇸🇨🇻 Mikel Oyarzabal, uno de los más veteranos de la selección, hace un llamamiento a la calma tras el tropiezo de España ante Cabo Verde en el debut en el #MundialRTVE.



🏟️ Todas las reacciones al debut de la @SEFutbol en Teledeporte y @rtveplay con 'Estudio Estadio Mundial'. pic.twitter.com/DyiKHpMw2N — Teledeporte (@teledeporte) June 15, 2026

El mérito de Cabo Verde

Lejos de ser una casualidad, la marca negativa de Oyarzabal refleja la solidez defensiva de Cabo Verde. El equipo africano, que debutaba en una Copa del Mundo, mostró disciplina táctica y un bloque compacto que impidió a España conectar con sus delanteros.

Rodri, Pedri, Gavi y Fabián Ruiz cumplieron con la circulación de balón, pero nunca encontraron los espacios para filtrar pases decisivos. La defensa caboverdiana se convirtió en protagonista y dejó una actuación para la historia.

España sin soluciones

Ni siquiera los ingresos de jóvenes talentos como Lamine Yamal y Nico Williams lograron cambiar la dinámica del partido. España dominó la posesión, pero careció de profundidad y se estrelló una y otra vez contra el muro africano. El resultado fue un empate que dejó a la "Roja" con sabor amargo y que obliga a replantear su estrategia de cara a los próximos encuentros del grupo H.

El recuerdo de Inglaterra '66 vuelve a escena, pero esta vez con un protagonista inesperado y con Cabo Verde como responsable de un capítulo singular en la historia de los mundiales.