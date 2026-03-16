Acción Popular sostendrá reunión de bancada para definir voto de confianza hacia el gabinete Miralles

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Acción Popular se prepara para una reunión clave en la que definirá su postura frente al pedido de voto de confianza que presentará el gabinete ministerial encabezado por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles. El encuentro se realizará en las próximas horas, a solo dos días de que el Ejecutivo se presente ante el Pleno del Congreso.

El congresista Juan Carlos Mori, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, adelantó que la bancada aún tiene "ciertas inquietudes" que deben resolverse antes de fijar una posición conjunta.

"Después de la reunión que tuvimos el martes pasado con la presidenta del Consejo de Ministros, escuchamos las propuestas y también les hicimos llegar algunas que se deben atender como parte del Estado. Esperamos que el día de mañana o a más tardar a primeras horas del miércoles podamos tener una reunión de bancada y definir la postura", declaró Mori tras una sesión de su comisión.

Ya definió su voto

Mori señaló además que, en su caso particular, ya decidió otorgar el voto de confianza. Por su parte, otros parlamentarios de Acción Popular han manifestado posiciones distintas. El congresista Edwin Martínez confirmó que votará a favor del gabinete Miralles, pero subrayó que cada integrante de la bancada tomará una decisión individual, rechazando que exista una postura impuesta.

"La política no es un negocio, es un servicio. Hoy lo que se tiene que hacer es propuestas, no seguir cambiando de presidente o gabinete porque quien pierde es el Perú", afirmó Martínez.

Juan Carlos Mori, congresista de Acción Popular, sobre el voto de confianza a la premier Miralles: Tenemos ciertas inquietudes. Vamos a tener una reunión de bancada para definir la postura. Yo sí voy a dar el voto



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Sin consenso

En contraste, el legislador Ilich López expresó su desacuerdo con otorgar la confianza y adelantó que propondrá a la bancada votar en conjunto contra el gabinete. Sin embargo, con lo señalado por Martínez y Mori, la decisión final podría terminar siendo colegiada, aunque con libertad de voto para cada congresista.

La reunión de Acción Popular se da en un contexto de marcada inestabilidad política, donde el Ejecutivo busca asegurar respaldo parlamentario para continuar con su gestión. El debate interno de la bancada será determinante, dado que sus votos pueden inclinar la balanza en un Congreso fragmentado.

Acción Popular se encuentra en un momento decisivo: mientras algunos congresistas ya adelantaron su apoyo al gabinete Miralles, otros mantienen reservas y plantean rechazar la confianza. La reunión de bancada será crucial para definir si se logra una postura común o si cada parlamentario ejercerá su voto de manera independiente, en un escenario donde la estabilidad política del país está en juego.