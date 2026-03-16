Oscars 2026: La compositora Diane Warren alcanza récord de 17 nominaciones pero sin ganar el premio

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La gala de los Premios Óscar 2026 volvió a dejar a la compositora estadounidense Diane Warren sin la ansiada estatuilla dorada. Con esta edición, la artista acumula ya 17 nominaciones en la categoría de Mejor Canción Original, consolidando su título de "eterna nominada" en la historia de la Academia.

En declaraciones posteriores a la ceremonia, Warren se mostró con humor frente a la derrota: "Creo que es algo increíble. Volveré", dijo, reconociendo que su marca de nominaciones sin victoria es ya un hito en sí mismo.

17-time Academy Award nominee Diane Warren shared at The Governor's Ball how she's booked, busy and motivated to return to next year's #Oscars! pic.twitter.com/Z5Ocs7YPfz — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) March 16, 2026

Reacciones en redes

La compositora también compartió su sentir en su perfil oficial de Instagram, donde primero reaccionó a los titulares que anunciaban la noticia de su derrota en la gala, para la cual reaccionó con un mensaje que buscó dar un giro sarcástico: "¡Al menos soy poseedora del récord de algo!".

Un día día después, publicó también una imagen desde su estudio con la frase: "¡Ok, a la siguiente canción!", lo que fue interpretado como una muestra de resiliencia y de su compromiso por seguir creando música pese a las derrotas acumuladas.

Un Oscar honorífico en 2022

Aunque nunca ha ganado en competencia, Warren recibió un Oscar honorífico en 2022, reconocimiento que la Academia le otorgó por su trayectoria y contribución a la música cinematográfica. En aquella ocasión, se destacó su capacidad para crear canciones que han acompañado películas icónicas y que se convirtieron en clásicos de la cultura popular.

Nacida en California en 1956, Diane Warren es autora de temas que marcaron generaciones, como Because You Loved Me (Céline Dion), I Don't Want to Miss a Thing (Aerosmith) y Nothing's Gonna Stop Us Now (Starship). Su estilo se caracteriza por melodías poderosas y letras emotivas que han acompañado tanto dramas como comedias románticas.

En los Oscars 2026, Warren competía con su canción "Dear Me", tema original de su documental "Diane Warren: Relentless", cuya letra nació de la historia y heridas personales de la artista durante su etapa escolar, marcada por el acoso y la soledad.

Pese a la fuerza de su propuesta, la categoría fue finalmente conquistada por el tema Golden de la cinta animada K-Pop Demon Hunters, que se convirtió en el gran fenómeno musical de la gala.

La derrota número 17 de Diane Warren en los Óscar reafirma su condición de "eterna nominada", pero también su vigencia como creadora incansable. Entre humor, resiliencia y reconocimiento honorífico, la compositora sigue siendo una figura central en la música de cine, con la mirada puesta en la próxima canción que podría, finalmente, darle la estatuilla dorada.