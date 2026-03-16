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¡Encaró a hincha!

Alianza Lima: Paolo Guerrero se enfurece con hincha que lo llamó "Paolín" en aeropuerto tras empate con Deportivo Garcilaso

Referente de Alianza Lima se ofuscó cuando un hincha lo llamó como lo hacía Claudio Pizarro cuando jugaba en la selección peruana y que después lo hizo famoso el imitador, Carlos Álvarez.

Paolo Guerrero encaró a hincha
Paolo Guerrero encaró a hincha Composición Exitosa

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 16/03/2026

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Un incómodo y tenso momento vivió Paolo Guerrero a su llegada a Lima, luego del empate 1-1 entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura 2026. 

El experimentado delantero no ocultó su molestia cuando un hincha lo llamó "Paolín" en pleno aeropuerto Jorge Chávez, lo que provocó una reacción inmediata del futbolista.

El hecho ocurrió mientras el atacante brindaba declaraciones a la prensa. En ese momento, un aficionado lanzó el peculiar apodo, lo que incomodó visiblemente al jugador, quien decidió interrumpir su camino para encarar al sujeto y exigir respeto. 

La situación no pasó a mayores, pero evidenció el clima de tensión que rodea al equipo íntimo tras un partido cargado de polémica.

A pesar de la polémica

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La presión tras un empate polémico

El incidente no puede entenderse sin el contexto del partido disputado en Cusco. Alianza Lima igualó ante Deportivo Garcilaso en un encuentro marcado por la anulación de un gol de Guerrero, una jugada que generó fuertes cuestionamientos al arbitraje.

El tanto fue invalidado por una supuesta falta ofensiva, decisión que desató críticas tanto del propio jugador como de especialistas. 

"No sé a qué atribuirlo...Es un poco injusto porque ahora hice un gol legítimo. No le hago falta, creo que eso es jugar normal. ", expresó el delantero, dejando en claro su frustración por lo ocurrido en el campo.

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Esta situación incrementó la presión mediática y emocional sobre el plantel, que pelea por mantenerse en los primeros lugares del campeonato.

Reacción del "Depredador" y ambiente cargado

Durante el retorno del plantel a Lima, el ambiente estuvo marcado por la tensión y la atención mediática. Fue en ese contexto cuando un hincha llamó "Paolín" a Guerrero, quien no dudó en responder y dirigirse directamente al aficionado, lo que puso de manifiesto el nivel de presión que enfrenta el goleador en esta etapa de su carrera.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, generando opiniones divididas entre quienes respaldan la reacción del jugador y quienes consideran que debió mantener la calma.

A pesar de la polémica, Guerrero mantiene su lugar como atacante titular de Alianza Lima. En lo que va de la temporada, ha sumado tres anotaciones. Su rendimiento ha sido determinante para que el club siga en la pelea por los primeros puestos del torneo

Lo ocurrido en el aeropuerto deja en evidencia que la tensión en Alianza Lima va más allá del campo de juego. Entre decisiones arbitrales cuestionadas y la presión constante de la hinchada, figuras como Paolo Guerrero quedan en el centro de la tormenta, donde cualquier chispa puede desatar un momento de alta intensidad.

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