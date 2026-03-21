Debate presidencial inicia este lunes 23 de marzo: Conoce a los 12 primeros candidatos que participarán

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 23 de marzo inicia el Debate Presidencial 2026 en donde los primeros 12 candidatos expondrán a la ciudadanía sus planes de Gobierno de llegar a ocupar el sillón presidencial.

Posteriormente, el martes 24 y miércoles 25 se continuarán con las exposiciones de los candidatos, completando así la primera jornada de debate. Conoce aquí la distribución y temas a tratar en la primera fecha que inicia este lunes.

12 primeros candidatos

A solo dos días del inicio del Debate Presidencial, conoce cuáles son los 12 primeros candidatos que fueron definido tras el sorteo realizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe precisar que los debates se desarrollarán en dos jornadas: la primera, que abarca desde el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo; mientras que la segunda va desde el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Así, para el lunes 23 de marzo, los candidatos que acudirán son:

José Williams (Avanza País) José Luna (Podemos Perú) Yohny Lescano (Cooperación Popular) César Acuña (Alianza Para El Progreso) Alfonso López-Chau (Ahora Nación) Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática) Carlos Álvarez (País Para Todos) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Carlos Vilela, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, indicó que los 12 candidatos debatirán en cuatro grupos de tres integrantes cada uno, según precisó para el medio Andina. Esta distribución también ha sido sorteada en cada grupo y fecha.

¿Cuáles son los temas a tratar?

Los debates presidenciales iniciarán a las 8:00 p.m. y se prevé que duren dos horas y media en total. Hecho que obliga a que los candidatos presidenciales expongan clara y puntualmente sus proyectos.

En los tres primero días los temas a abordar son: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; y el de integridad pública y lucha contra la corrupción.

Debate se divide en cuatro bloques

Bloque 1: El candidato A tendrá un minuto para exponer el primer tema que para el lunes 23 es seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Tras ello, candidato B y C tienen espacio a la réplica por dos minutos y medio . La dinámica se repetirá para los candidatos B y C. Concluido el primer grupo, se realizará lo mismo hasta completar los cuatro grupos.

El candidato A tendrá para exponer el primer tema que para el lunes 23 es seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Tras ello, candidato B y C tienen espacio a la réplica por . La dinámica se repetirá para los candidatos B y C. Concluido el primer grupo, se realizará lo mismo hasta completar los cuatro grupos. Bloque 2: Se formulará la 'Pregunta ciudadana' la cual es escogida ese mismo día, por sorteo. Aquí se debaten temas diversos.

Se formulará la 'Pregunta ciudadana' la cual es escogida ese mismo día, por sorteo. Aquí se debaten temas diversos. Bloque 3: Se realiza la misma dinámica que el bloque 1, pero con el segundo tema del día. Para el lunes 23 sería lucha contra la criminalidad.

Se realiza la misma dinámica que el bloque 1, pero con el segundo tema del día. Para el lunes 23 sería lucha contra la criminalidad. Bloque 4: Mensaje final de los candidatos donde usarán un minuto para dirigirse al país.

Este lunes 23 inicia el Debate Presidencial 2026 con los 12 primeros candidatos sorteados por el JNE.