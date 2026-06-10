¿Por qué no debes automedicarte? Cinco motivos para cuidar tu salud con responsabilidad

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La automedicación se ha convertido en una práctica frecuente entre la población, sobre todo frente a molestias leves o síntomas cotidianos. No obstante, especialistas advierten que consumir fármacos sin una evaluación médica previa puede ocasionar consecuencias que afectan la salud tanto de manera inmediata como progresiva.

Un hábito masivo con repercusiones críticas

En Lima, 6 de cada 10 personas recurren a la automedicación, según una encuesta elaborada a inicios de año por Ipsos para Cibertec. A ello se suma una alerta global: la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 700 mil personas fallecen cada año por complicaciones vinculadas a la ingesta de medicamentos por cuenta propia, reflejando así el impacto de esta problemática a nivel internacional.

Frente a este panorama, Corpol Group, un grupo empresarial del rubro farmacéutico con trayectoria en el sector, destacan la necesidad de promover un consumo responsable y reforzar la importancia de acudir a profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.

"Cada paciente tiene condiciones y necesidades distintas, por lo que una mala decisión puede generar efectos adversos, complicaciones o incluso empeorar un cuadro médico existente", señala Saúl Valencia, director técnico en Corpol Group.

Razones para evitar la automedicación

Los cinco riesgos latentes en el organismo

Por ello, resulta importante conocer cinco riesgos asociados al consumo de medicamentos sin orientación médica:

Puede provocar intoxicaciones: el consumo incorrecto de medicamentos ya sea por dosis inadecuadas o combinaciones peligrosas, puede ocasionar intoxicaciones que afecten distintos órganos del cuerpo.

el de medicamentos ya sea por dosis inadecuadas o combinaciones peligrosas, puede ocasionar intoxicaciones que afecten distintos órganos del cuerpo. Existe riesgo de efectos secundarios graves: algunos medicamentos pueden producir reacciones adversas severas e incluso poner en riesgo la vida cuando se consumen sin una evaluación médica previa.

algunos medicamentos pueden producir reacciones adversas severas e incluso poner en riesgo la vida cuando se consumen sin una evaluación médica previa. Genera resistencia a los antimicrobianos: en el caso de los antibióticos, utilizarlos de manera incorrecta puede generar resistencia antimicrobiana, reduciendo la efectividad de los tratamientos para futuras infecciones.

en el caso de los antibióticos, utilizarlos de manera incorrecta puede generar resistencia antimicrobiana, reduciendo la efectividad de los tratamientos para futuras infecciones. Puede ocultar enfermedades más serias: la automedicación puede aliviar temporalmente ciertos síntomas, pero también retrasar el diagnóstico oportuno de enfermedades que requieren atención médica especializada.

la automedicación puede aliviar temporalmente ciertos síntomas, pero también retrasar el diagnóstico oportuno de enfermedades que requieren atención médica especializada. Puede interferir con otros tratamientos: algunos medicamentos pueden afectar negativamente tratamientos indicados para enfermedades como diabetes, hipertensión u otras condiciones crónicas.

Mientras las estadísticas locales reflejan una preocupante costumbre arraigada en el entorno doméstico, la solución radica en fortalecer los canales de orientación profesional y la fiscalización.

Solo priorizando la consulta médica especializada frente al autocuidado desinformado se podrá mitigar un problema que, lejos de ser un alivio inofensivo, cobra cientos de miles de vidas anualmente a nivel global.