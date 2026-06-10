Mercado de seguros mueve más de S/ 400 millones: Conozca cuáles son los mejores 3 corredores de seguros según la SBS

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó los resultados financieros de las empresas corredoras de seguros al cierre de 2025. De las 393 firmas registradas en el país, tres compañías concentraron los mayores ingresos operativos, reflejando el peso que mantienen los grandes actores en la intermediación de pólizas y gestión de riesgos.

El mercado peruano de corretaje de seguros cerró el 2025 con una marcada presencia de grandes firmas especializadas en intermediación y gestión de riesgos. De acuerdo con la información financiera publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), un total de 393 corredores de seguros operaron en el país durante el último ejercicio, aunque solo un reducido grupo logró ubicarse en la parte más alta del ranking sectorial.

Según los datos oficiales, Marsh Perú se mantuvo como la firma con mayor volumen de operaciones dentro del sector, consolidando una posición que ha sostenido durante los últimos años.

La compañía registró ingresos operativos superiores a los S/ 239 millones, resultado que le permitió ubicarse nuevamente en el primer lugar de la clasificación nacional.

Las empresas que dominan el sector

En la segunda posición aparece Howden Perú Corredores de Seguros, que alcanzó ingresos operativos por S/ 82,5 millones al cierre de 2025. La empresa logró mantener el segundo puesto por noveno año consecutivo, según los datos difundidos por la SBS.

El tercer lugar fue ocupado por Arthur J. Gallagher Perú Corredores de Seguros, que acumuló ingresos por S/ 78,7 millones durante el mismo periodo.

La diferencia entre la primera posición y sus competidores más cercanos evidencia la concentración que aún existe en algunos segmentos del mercado asegurador peruano, especialmente en la atención de grandes empresas y sectores productivos de alto valor económico.

¿Cuál es la función de los corredores de seguros?

Las corredoras de seguros cumplen un papel de intermediación entre los clientes y las compañías aseguradoras. Su labor consiste en asesorar a personas y empresas para identificar coberturas adecuadas de acuerdo con sus necesidades y niveles de riesgo.

A diferencia de las aseguradoras, estas firmas no emiten pólizas ni asumen riesgos directamente, sino que orientan a los usuarios durante el proceso de contratación y gestión de seguros. Además, están sujetas a supervisión por parte de la SBS, entidad encargada de fiscalizar su funcionamiento y cumplimiento normativo.

La publicación del ranking permite conocer cómo evoluciona un sector clave para la protección financiera de personas y empresas. Los resultados de 2025 muestran que, pese a la amplia cantidad de corredores registrados, el liderazgo continúa concentrado en un pequeño grupo de compañías con fuerte presencia nacional e internacional.