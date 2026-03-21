Osinergmin continúa investigación por incidente en Megantoni: Evalúa cumplimiento de normativa técnica y de seguridad

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que continúa realizando la fiscalización respectiva en torno a la deflagración ocurrida en los ductos de gas de la empresa de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni (Cusco) con la finalidad de determinar responsabilidades.

Evaluarán cumplimiento de normativas

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la institución pública realizó una publicación en donde brindó detalles de las acciones que se vienen llevando a cabo en el KP 43, luego de que se diera por superada la emergencia en el suministro de gas natural.

En esa línea, precisaron que se busca determinar si la empresa responsable cumplió con sus obligaciones técnicas y de seguridad. Además, identificarán si existen evidencias de presuntos incumplimientos, los cuales, de comprobarse, conllevarían a la iniciación de los respectivos procesos sancionatorios.

"En Osinergmin continuamos con las acciones de fiscalización para determinar si la variación transitoria en el servicio de gas natural, tras la deflagración ocurrida en un ducto de Camisea (Cusco), se debió a una causa de fuerza mayor, evaluando el cumplimiento de las obligaciones técnicas y de seguridad por parte del concesionario", escribieron en sus redes sociales, el último viernes 20 de marzo.

De tal modo, Osinergmin también supervisa si la Variación Transitoria en el servicio, presentada producto del incidente en Megantoni, fue por causa de fuerza mayor; ello debido a que el concesionario presentó comunicaciones previas sobre dicha variación.

Al respecto, precisaron que dicho concesionario contó con un plazo hasta el último viernes, para sustentar su pedido; sin embargo, también podría solicitar una ampliación de 15 días hábiles, la cual sería analizadas por el ente regulador.

Acciones tras emergencia en Megantoni

Cabe mencionar que, Osinergmin recordó que desde el primer día en que se reportó la emergencia en Megantoni, tanto supervisores de dicha entidad como personal del Ministerio Público ejecutaron diversas diligencias de investigación en dicho campo.

#NotaDePrensa | En Osinergmin continuamos con las acciones de fiscalización para determinar si la variación transitoria en el servicio de gas natural, tras la deflagración ocurrida en un ducto de Camisea (Cusco), se debió a una causa de fuerza mayor, evaluando el cumplimiento de... pic.twitter.com/on47444OTY — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) March 21, 2026

Entre ellas, se entrevistó al personal de la empresa encargada, también se visualizaron las imágenes de seguridad de la zona, entre otras diligencias, las cuales permitirían esclarecer cómo ocurrieron los hechos que derivaron en una emergencia en el suministro del gas natural, el cual afectó a taxistas, transportistas y a la ciudadanía en general.

Es así como, el Osinergmin viene realizando la fiscalización correspondiente para identificar posibles incumplimientos a la normativa técnica y de seguridad de parte de la empresa TGP, ante la rotura del ducto de gas que generó una fuga.