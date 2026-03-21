Sutran inhabilita al Touring de Conchán por infracción grave: ¿Hasta cuándo rige la medida?

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) dispuso la inhabilitación del centro evaluador del Touring y Automóvil Club del Perú, ubicado en Conchán. Conoce hasta cuándo quedará suspendido el circuito de manejo y el motivo exacto de la medida.

Touring de Conchán: ¿Hasta cuándo será inhabilitado?

Si tenías examen de manejo programado para estos días en el Touring de Conchán o ibas a realizar algún trámite para sacar tu brevete, ten en cuenta la nota de prensa de la Sutran. El ente regulador reveló que, en el marco de sus funciones de supervisión y fiscalización, determinó que el Touring de Conchán sea inhabilitado de forma temporal por un periodo de 10 días calendario.

En ese marco destaca que el rango de fechas en que regirá la medida, de carácter preventivo, en el centro de evaluación de conductores en la zona sur de Lima serán desde la siguiente fecha:

Desde el viernes 20 al domingo 29 de marzo, mientras se corrigen las observaciones detectadas.

Medida de Sutran por infracción grave ¿de qué se trata?

De acuerdo al comunicado de la Sutran, la medida responde a que el Touring de Conchán "no cumplió con entregar información requerida durante una fiscalización de gabinete, configurándose ello como una infracción tipificada como grave en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (RSELIC)".

Es decir, que tanto el Touring como todos los centros de evaluación están en la obligación de "brindar acceso a todos sus ambientes e instalaciones, así como al acceso y entrega de la información física y digital, documentación, declaraciones, entre otros, en la forma y oportunidad solicitadas o que establezca la normativa vigente, debiendo dicha información ajustarse a la verdad".

La Sutran resalta que su objetivo con la sanción es garantizar que los procesos de evaluación de los futuros conductores se realicen bajo criterios de rigor y transparencia.

"El cumplimiento de estas normas es clave para mejorar la seguridad vial y asegurar que quienes obtienen licencias de conducir cuenten con la formación adecuada", enfatizó la entidad, reiterando que continuarán aplicando las medidas necesarias cuando corresponda, en línea con su misión de proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones en el país.

Sutran revela por qué inhabilitó temporalmente al Touring de Conchán.

Es así como la Sutran explicó que la inhabilitación del Touring de Conchán por 10 días se aplica tras detectarse incumplimientos en la entrega de documentación obligatoria durante una fiscalización realizada.