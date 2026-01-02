Ataque armado a 'Carlos Miguel y Orquesta': Fiscalía investiga atentado que dejó dos integrantes heridos

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público a anunciado el inicio de las investigaciones preliminares contra los responsables del delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en agravio de los integrantes de la agrupación Carlos Miguel y Orquesta.

Calificación jurídica puede cambiar

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo es la encargada de realizar los trabajos de investigación del atentado que dejó heridos a Carlos Quispe y Guillermo Álvarez.

La investigación se da por el delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en agravio de los heridos, pero el Ministerio Público precisó que el calificación jurídica podría variar o incluso ampliarse según el resultado de las diligencias.

El fiscal provincial Juan Manuel Menéndez Navarro dispuso que el personal policial de la Depincri de Carabayllo recoja las declaraciones de las víctimas y los testigos de lo sucedido, llevando a cabo una inspección técnico policial en la escena de los hechos para recoger las evidencias y casquillos de bala.

Además se ha pedido que visualicen las cámaras de seguridad cercanas a la escena, entre otras acciones como parte de las diligencias preliminares para esclarecer los hechos y hallar a los culpables.

Cabe señalar que, según lo indicado por la Fiscalía se estaría buscando a dos sujetos que abordo de una motocicleta efectuaron los disparos hacia el escenario, los mismos que habrían sido captados por una cámara de seguridad de la zona.

Estado de heridos

El director del Hospital Sergio Bernales, doctor Óscar Uchuya, informó que Carlos Quispe tiene un diagnóstico de trauma toracoabdominal por proyectil de arma de fuego, quien actualmente se encuentra estable. Hasta el momento no se han hallado signos de daños a los órganos abdominales, sin embargo, se mantiene siendo evaluado y en observación.

Mientras que Guillermo Álvarez ingresó con un diagnóstico de herida de arma de fuego a nivel del "blanco izquierdo", es decir, una lesión en el bazo, por lo que se le ha estado monitoreando con exámenes y tras ello, se decidió ingresarlo a sala de operaciones para evaluar los daños. Además, reveló que ambos pacientes han estado conscientes ante la atención médica recibida en el Hospital Sergio Bernales.

Exitosa accedió a las cámaras de seguridad del momento del ataque y observó la presencia de dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes habrían sido los que efectuaron los disparos contra la agrupación.

Por ello, la Fiscalía ha dado inicio a las investigaciones preliminares para hallar a los responsables del atentado que dejó a dos integrantes de la agrupación 'Carlos Miguel y Orquesta' heridos.