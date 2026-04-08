Defensoría planteó modificar Ley 26859 para detener a requisitoriados en elecciones: "Se presentó en marzo"

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ofreció precisiones de la modificación a ley que promovió para que requisitoriados sean detenidos el día de elecciones no sin antes ejercer su votación.

Indicó que, con esto, la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá autoridad para capturar a quienes tengan una orden en su contra y que la propuesta se presentó en marzo de este año.

Propone cambio en Ley Orgánica de Elecciones

A cuatro días de las Elecciones 2026, un sector de la población votante cuenta con requisitoria por mandato judicial y, ante ello, la PNP no puede detener a tales personas pues las actuales reglas electorales no lo permiten ni el día de las elecciones ni 24 horas previas o hasta 24 horas después.

Tal disposición se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) la cual, según propuesta del defensor Gutiérrez, se propone modificar para habilitar las detenciones de tales requisitoriados durante la jornada electoral del próximo 12 de abril.

"Esto no es nuevo, esto es de años atrás donde la Policía no podía detener a los requisitoriados. Nosotros analizamos que esta casuística se aplicaba a nivel nacional y nos hemos reunido con el comandante general para darle herramientas a la Policía Nacional para que tenga el marco legal que le permita actuar dentro de sus competencias", precisa.

Gutiérrez hace una precisión de su propuesta: tales ciudadanos podrán ejercer su voto respetando su derecho al sufragio, ello incluso si la persona es detenida dentro de las 24 horas antes de las elecciones. "Que ese requisitoriado ya no puede dejar ser puesto en libertad", indica.

Por ello, solicita la modificación de la ley pues de aplicar las detenciones se enmarca como abuso de autoridad.

Modificación fue presentada este marzo

La Defensoría consultó con la PNP respecto a la normativa actual que impide la detención, solicitud que fue confirmada por la entidad policial. Indica que su propuesta fue realizada este último marzo.

"Esto no se presentó ahora, se presentó en marzo del 2026, el 17 de marzo, justamente porque nosotros hicimos una revisión de todo el marco normativo del proceso electoral. Cuando preguntamos a la policía lo que nos dijo es que efectivamente no podían detener a ningún requisitoriado", señaló.

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