Tragedia en Yauyos: Esposos pierden la vida luego que el vehículo en el que viajaban cayera al río

Un terrible accidente de tránsito cobró la vida de una pareja de esposos que regresaba de un viaje cuando su vehículo cayó al río a la altura del sector de Huarmaino, en la comunidad de Huantan, ubicada en la provincia de Yauyos, región Lima.

Viaje trágico

Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth Caro Blas y Jorge Cabezas Balvín, quienes, según familiares, habían planificado el viaje con el objetivo de compartir un momento en familia.

El accidente se registró el último miércoles 21 de enero, al promediar las 11: 00 a. m., cuando la pareja circulaba en la ruta Huancayo-Huantan, retornando del paseo. El vehículo en el que se movilizaban se despistó y cayó en las aguas del río, generando su fallecimiento de manera instantánea.

Las autoridades investigan las causar del accidente, pues se desconoce si hubo participación de otro vehículo en el siniestro vehicular.

En las imágenes de difundidas por medios locales se observan las marcas que dejó los neumáticos del carro en la pista previo a caer, mientras que la unidad se encuentra volcada en medio del río, el cauce continúa su paso. Además, informaron que lograron hallar los restos de Elizabeth Caro, pero no se ha logrado encontrar a Cabezas.

Mayordomos Carnaval de Huantan 2026

Según información de medios locales, la pareja se iba a desempeñar como mayordomos de la fiesta de los carnavales de Huantan, una celebración que estaba programada para los días 11,12 y 13 de febrero, fechas que han quedado marcadas tras la tragedia que enluta y consterna a la población.

La ciudadanía ha solicitado apoyo a las autoridades de Yauyos para lograr hallar los restos de Cabezas, quien se encuentra desaparecido, para que su familia pueda darle cristiana sepultura.

En las redes sociales se aprecia el sinnúmero de condolencias que la población está haciendo llegar a los familiares de los fallecidos como muestra del cariño que tenían por la pareja.

Es así como en Yauyos se conoció que una pareja de esposos perdió la vida luego de que el vehículo en el que se movilizaban cayera al río en la ruta Huancayo - Huantan.