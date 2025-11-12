RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
Criminales fueron detenidos

Los Olivos: Policía de civil enfrenta a delincuentes y frustra asalto en inmobiliaria

Un policía de franco se enfrentó a dos criminales que intentaron hacerse pasar por clientes en una inmobiliaria en el distrito de Los Olivos.

Policía de civil frustra robo en Los Olivos
Policía de civil frustra robo en Los Olivos (24 Horas)

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 12/11/2025

Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) de civil se enfrentó a dos criminales que se hicieron pasar por falsos inquilinos en una empresa inmobiliaria en Los Olivos. Ante la actitud sospechosa de los dos delincuentes, el policía resolvió el caso y frustró el asalto al interior del local.

Tiroteo entre policía y delincuentes

Cámaras de videovigilancia registraron un robo frustrado que pudo terminar en tragedia. Dos delincuentes, uno en silla de ruedas y otro como su supuesto acompañante, ingresaron al establecimiento con el fin de perpetuar un robo. El policía de franco les dio el pase sin saber que estaría a punto de enfrentarse a dos criminales armados.

Una vez dentro, el hombre en silla de ruedas apareció mágicamente de pie y su cómplice gatilló el arma en contra del policía encubierto. Sin embargo, el agente policial reaccionó con su arma ante la amenaza de los delincuentes. Una balacera se desató entre los delincuentes y el policía quien resultó herido de bala.

El enfrentamiento cara a cara logró que los delincuentes sean impedidos de robar el local. Astutamente el policía de franco encerró a los criminales al interior del local para evitar la huida de estos. Afortunadamente, agentes motorizados Halcones Norte se encontraban cerca del lugar lo que permitió que acudieran en ayuda del efectivo para controlar el intento de robo.            

Delincuentes fueron detenidos

A la llegada de los efectivos policiales, los delincuentes encerrados dentro del local, no tuvieron mayor opción que ser reducidos. Por otro lado, el policía de civil fue trasladado a una clínica donde recibe atención médica y se encuentra fuera de peligro. 

Los dos capturados fueron identificados como José Goncalvez González (29), de nacionalidad venezolana; y Aníbal Gutiérrez Huaca (35), de nacionalidad peruana. Se dio a conocer que otros delincuentes estaban involucrados en el asalto mas estos lograron huir.

En la intervención policial se les incautó dos armas de fuego que fueron usadas durante el asalto. La PNP realizó el traslado de los intervenidos a disposición de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Los Olivos. Los registros de las cámaras de videovigilancia serán de vital importancia para sancionar a los criminales.

Vecinos de la zona advirtieron que los casos de asaltos, robos  y extorsión son continuos en el distrito. Por ello, exigen un mayor control policial en la zona. Un policía de civil logró frustrar un robo a mano armada por parte de dos criminales en una inmobiliaria en Los Olivos. 

