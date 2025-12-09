Falta de tacrolimus evidencia la "degradación institucional" de EsSalud, según exjefe de Digemid

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exdirector de Digemid, César Amaro, señaló que el desabastecimiento de tacrolimus, medicamento fundamental para pacientes con trasplante de órganos, muestra un nivel de degradación institucional por parte de EsSalud.

Degradación institucional de Essalud

En los últimos días se ha encendido la alerta debido a que existe un desabastecimiento del medicamento tacrolimus, que es un fármaco vital para las personas que han sido trasplantadas.

Desde la óptica de César Amaro calificó la situación como "un asunto muy serio" y debido a que "refleja un nivel más de degradación institucional".

"Nuestro país tiene instituciones que nos protegen, en teoría y debería ser así porque hay presupuesto público en el caso del Minsa y en EsSalud hay contribución de los asegurados para que eso sea así. Sin embargo, estamos fallando soberanamente", explicó.

Además, manifestó que ello es "doloroso" porque cuentan con sistemas de información que son buenos que guardan relación también con la logística, pero lamentó que, pese a que considera que sus colegas han alertado de esta situación, exista "una falla sistémica de salud".

El manejo de abastecimiento de medicamentos

Asimismo, el exidrector de Digemid recordó que en 2019 se estableció un decreto de urgencia donde encargaba al Minsa el manejo de repositorio de datos del abastecimiento y suministro de medicamentos.

"Esa ley establece que el Minsa debe mirar todo el desabastecimiento público en repositorio (...) tanta inestabilidad en nuestro querido país en los últimos años prácticamente no hemos avanzado nada en ese frente, ocurre que baja el nivel inventario de Tacrolimus en esa institución, externamente nadie se da cuenta de eso", manifestó.

Amaro añadió que son dos empresas que de acuerdo a Digemid son las encargadas de proveerlo en el país. Señaló que una de ellas Nordic, pero que no puede hacerlo debido a que ha sido sancionado por otro evento.

En tanto, expresó que hoy en día existe una burocracia más cara y onerosa debido a que el presupuesto de salud ha subido, pero subrayó que dicha burocracia no está produciendo lo que esperamos los ciudadanos. "Desde 2016 a la fecha lamentablemente hemos perdido demasiado talento público, culturas instaladas básicas", añadió.

