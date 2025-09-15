Descartan amenaza de bomba en vuelo a Juliaca del Aeropuerto Jorge Chávez

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez activó esta mañana un plan de emergencia tras recibir una alerta sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en el vuelo LATAM 2209 con destino a Juliaca. Luego de una larga inspección, Lima Airport Partners anunció que se ha descartado la amenaza.

Alerta de amenaza de bomba

Alrededor de las 7:41 a. m. se registró el aviso que motivó la inmediata coordinación con la Policía Nacional, mediante la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) que acudió a la zona para realizar la inspección correspondiente.

El grupo especializado en neutralizar amenazas de este tipo asumió la verificación técnica y desplegó medidas preventivas en coordinación con el personal del aeropuerto. Entre las acciones implementadas, se realizó un operativo conjunto que priorizó la integridad de las personas a bordo y del personal de servicio. Por ello, Lima Airport señaló que la situación se manejó conforme a la regulación vigente en materia de seguridad aeronáutica.

#ACTUALIZACIÓN 🚨✈️

Informamos que se ha descartado la amenaza de bomba y los pasajeros del vuelo de LATAM ya se encuentran embarcando hacia su destino.



🚫 Recordamos a la comunidad viajera que cualquier amenaza, incluso si es falsa, constituye un acto grave.



🙌🏽 Hacemos un... pic.twitter.com/Kj6lJLCkVi — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) September 15, 2025

Comunicado de la concesionaria

La empresa precisó a través de sus redes sociales que continuaría actualizando el caso. En su pronunciamiento destacó que la prioridad es salvaguardar la vida de los usuarios y mantener la operación del aeropuerto bajo los estándares internacionales establecidos.

Además, informó que la decisión de activar el protocolo fue adoptado luego de una evaluación inicial realizada por la aerolínea involucrada. El aeropuerto remarcó que toda medida adoptada responde a los lineamientos de seguridad que deben aplicarse en situaciones de riesgo potencial.

Tras la revisión técnica realizada por la aerolínea y la UDEX se confirmó que no existía ningún artefacto explosivo en el vuelo LATAM 2209. Por ello, las autoridades dieron luz verde para que los pasajeros reanudaran su proceso de embarque con destino a Juliaca, tras varias horas de incertidumbre.

La concesionaria del aeropuerto precisó que el operativo concluyó sin incidentes y resaltó que las acciones preventivas fueron necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios. Sumado a ello, explicaron que este tipo de procedimientos son indispensables pese a que generen retrasos, pues se busca salvaguardar la integridad de todos los involucrados. La organización resaltó también que se actuó de acuerdo con los estándares internacionales de seguridad aérea.

Finalmente, el concesionario exhortó a la ciudadanía a evitar este tipo de acciones y recordó que la seguridad de los pasajeros es la prioridad, e insistió en que las falsas amenazas generan pérdidas y exponen a un riesgo innecesario a quienes transitan por el aeropuerto.

Esta fue la información que brindó Lima Airport tras dar a conocer que la amenaza de un explosivo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue descartada con apoyo de UDEX.